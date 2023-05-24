https://ria.ru/20230524/kultura-1873855396.html

В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине

В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине - РИА Новости, 24.05.2023

В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине

Депутаты Госдумы, комментируя статью театрального режиссера Константина Богомолова о касте "особых русских", назвали ее близкой к истине и призвали граждан... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:46

2023-05-24T13:46

2023-05-24T13:46

культура

политика

россия

константин богомолов

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы, комментируя статью театрального режиссера Константина Богомолова о касте "особых русских", назвали ее близкой к истине и призвали граждан России определиться со своими взглядами. Например, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, чьи слова приводит пресс-служба, считает, что размышления режиссера справедливы."Статья во многом близка к истине, только вот Богомолов не обозначает, кто живет в "особняке"? Президент, правительство, Госдума и Совет Федерации уже много лет занимаются национализацией элит. Так что публицистический "выстрел" Богомолова справедлив, но вот цель он обозначил расплывчато. Власть в России сегодня точно с народом", - сообщил Диденко. Он напомнил, что еще в 2012 году был принят закон о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за границей. Депутат от "Единой России" Олег Морозов также согласился с Богомоловым. "Такая каста есть. Презрение к стране и ее людям – это главный маркер такой касты. Но тут, на мой взгляд, важно не констатировать ее наличие, а провести обряд внутреннего очищения, который должны совершить все, кто причисляет себя к элите и интеллигенции. "С кем вы, мастера культуры?" – это сегодня важнейший вопрос! И не для того, чтобы кого-то прогнать из страны или наказать", – сказал Морозов. По его мнению, многие еще уедут из страны, а вот оставшимся нужно будет точно "дать обществу четкий сигнал", при том, что их "молчание будет однозначно". Депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев считает, что многие представители богемы изменили свою позицию и начали "привычно" рассказывать власти, как жить. При этом патриотически настроенная общественность "уже давно, исходя из нужд военных на фронте, возит гуманитарные грузы, закупает дроны и бронежилеты." "Хорошо, что и до российской театральной богемы начинает доходить, что остаться в стороне от схватки на этот раз ни у кого не получится… Но и те, кто молчал с самого начала спецоперации, стараясь каким-то образом усидеть на двух стульях, постепенно сообразили, что между ними пустота, народное забвение и презрение", – сообщил Журавлев. При этом он добавил, что "сомневающаяся часть элиты" стране "не нужна".Ранее на сайте РИА Новости вышла статья "Диетическое горе" Богомолова. В ней он отметил, что после начала спецоперации российская элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни вместо того, чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

политика, россия, константин богомолов, госдума рф