https://ria.ru/20230524/kultura-1873855396.html
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине - РИА Новости, 24.05.2023
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
Депутаты Госдумы, комментируя статью театрального режиссера Константина Богомолова о касте "особых русских", назвали ее близкой к истине и призвали граждан... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:46
2023-05-24T13:46
2023-05-24T13:46
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политика
россия
константин богомолов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы, комментируя статью театрального режиссера Константина Богомолова о касте "особых русских", назвали ее близкой к истине и призвали граждан России определиться со своими взглядами. Например, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, чьи слова приводит пресс-служба, считает, что размышления режиссера справедливы."Статья во многом близка к истине, только вот Богомолов не обозначает, кто живет в "особняке"? Президент, правительство, Госдума и Совет Федерации уже много лет занимаются национализацией элит. Так что публицистический "выстрел" Богомолова справедлив, но вот цель он обозначил расплывчато. Власть в России сегодня точно с народом", - сообщил Диденко. Он напомнил, что еще в 2012 году был принят закон о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за границей. Депутат от "Единой России" Олег Морозов также согласился с Богомоловым. "Такая каста есть. Презрение к стране и ее людям – это главный маркер такой касты. Но тут, на мой взгляд, важно не констатировать ее наличие, а провести обряд внутреннего очищения, который должны совершить все, кто причисляет себя к элите и интеллигенции. "С кем вы, мастера культуры?" – это сегодня важнейший вопрос! И не для того, чтобы кого-то прогнать из страны или наказать", – сказал Морозов. По его мнению, многие еще уедут из страны, а вот оставшимся нужно будет точно "дать обществу четкий сигнал", при том, что их "молчание будет однозначно". Депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев считает, что многие представители богемы изменили свою позицию и начали "привычно" рассказывать власти, как жить. При этом патриотически настроенная общественность "уже давно, исходя из нужд военных на фронте, возит гуманитарные грузы, закупает дроны и бронежилеты." "Хорошо, что и до российской театральной богемы начинает доходить, что остаться в стороне от схватки на этот раз ни у кого не получится… Но и те, кто молчал с самого начала спецоперации, стараясь каким-то образом усидеть на двух стульях, постепенно сообразили, что между ними пустота, народное забвение и презрение", – сообщил Журавлев. При этом он добавил, что "сомневающаяся часть элиты" стране "не нужна".Ранее на сайте РИА Новости вышла статья "Диетическое горе" Богомолова. В ней он отметил, что после начала спецоперации российская элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни вместо того, чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, константин богомолов, госдума рф
Культура, Политика, Россия, Константин Богомолов, Госдума РФ
В Госдуме назвали статью Богомолова "Диетическое горе" близкой к истине
В Госдуме назвали статью режиссера Богомолова "Диетическое горе" об элите близкой к истине
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы, комментируя статью театрального режиссера Константина Богомолова о касте "особых русских", назвали ее близкой к истине и призвали граждан России определиться со своими взглядами.
Например, замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, чьи слова приводит пресс-служба, считает, что размышления режиссера справедливы.
«
"Статья во многом близка к истине, только вот Богомолов не обозначает, кто живет в "особняке"? Президент, правительство, Госдума и Совет Федерации уже много лет занимаются национализацией элит. Так что публицистический "выстрел" Богомолова справедлив, но вот цель он обозначил расплывчато. Власть в России сегодня точно с народом", - сообщил Диденко.
Он напомнил, что еще в 2012 году был принят закон о запрете чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за границей.
Депутат от "Единой России" Олег Морозов также согласился с Богомоловым.
«
"Такая каста есть. Презрение к стране и ее людям – это главный маркер такой касты. Но тут, на мой взгляд, важно не констатировать ее наличие, а провести обряд внутреннего очищения, который должны совершить все, кто причисляет себя к элите и интеллигенции. "С кем вы, мастера культуры?" – это сегодня важнейший вопрос! И не для того, чтобы кого-то прогнать из страны или наказать", – сказал Морозов.
По его мнению, многие еще уедут из страны, а вот оставшимся нужно будет точно "дать обществу четкий сигнал", при том, что их "молчание будет однозначно".
Депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев считает, что многие представители богемы изменили свою позицию и начали "привычно" рассказывать власти, как жить. При этом патриотически настроенная общественность "уже давно, исходя из нужд военных на фронте, возит гуманитарные грузы, закупает дроны и бронежилеты."
«
"Хорошо, что и до российской театральной богемы начинает доходить, что остаться в стороне от схватки на этот раз ни у кого не получится… Но и те, кто молчал с самого начала спецоперации, стараясь каким-то образом усидеть на двух стульях, постепенно сообразили, что между ними пустота, народное забвение и презрение", – сообщил Журавлев.
При этом он добавил, что "сомневающаяся часть элиты" стране "не нужна".
Ранее на сайте РИА Новости вышла
статья "Диетическое горе" Богомолова. В ней он отметил, что после начала спецоперации российская элита оказалась в растерянности и скорбит о прошлой жизни вместо того, чтобы отбросить презрение к своей стране и начать работать.
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