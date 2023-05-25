https://ria.ru/20230525/krym-1873994745.html

Пребывание Крыма в составе Украины было незаконным, заявил Константинов

Пребывание Крыма в составе Украины было незаконным, заявил Константинов - РИА Новости, 25.05.2023

Пребывание Крыма в составе Украины было незаконным, заявил Константинов

Пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным: воля крымчан, выраженная в ходе референдума 1991 года, была грубо искажена, заявил глава... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:25

2023-05-25T08:25

2023-05-25T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным: воля крымчан, выраженная в ходе референдума 1991 года, была грубо искажена, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что обоснование для отмены решения не займет много времени. "Незаконность пребывания Крыма в составе независимой Украины очевидна", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, 20 января 1991 года в Крыму состоялся исторический референдум, на который вынесли единственный вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Константинов подчеркнул, что тогда в референдуме приняли участие 81% крымских избирателей, из которых более 93% проголосовали за автономию и право самим определять свою политическую судьбу. "Тогда крымчане выступили за сохранение в составе СССР, правопреемницей которого, как известно, является Россия. Ни о какой Украине тогда и речи не шло, но политическая воля крымчан была грубо искажена, а союзное законодательство попрано, что и привело к преступному развалу СССР. Своего, в конечном итоге, мы добились, пусть и через долгие 23 года", - подчеркнул глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230525/bespilotniki-1873994144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, владимир константинов, владимир путин, оон, в мире