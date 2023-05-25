https://ria.ru/20230525/krizis-1874015293.html
МИД Китая назвал украинский кризис болезненным уроком
МИД Китая назвал украинский кризис болезненным уроком - РИА Новости, 25.05.2023
МИД Китая назвал украинский кризис болезненным уроком
Большие противоречия в управлении европейской безопасностью привели к украинскому кризису, ставшему болезненным уроком, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:22
2023-05-25T10:22
2023-05-25T11:07
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ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Большие противоречия в управлении европейской безопасностью привели к украинскому кризису, ставшему болезненным уроком, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече с госсекретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом в Берлине заявил, что Китай поддержит европейские страны в том, чтобы они разрешали украинский кризис, начиная с устранения его коренных причин."Украинский кризис изначально был трагедией, которую можно избежать, то, что он развился до сегодняшнего состояния, это болезненный урок, который требует глубокого переосмысления. Суть украинского кризиса заключается в возникновении больших противоречий в управлении европейской безопасностью", - сказала Мао Нин.По словам дипломата, Китай всегда определял свою позицию по Украине, исходя из сути кризиса. Пекин, по ее словам, всегда стоял на стороне мира и диалога."Китай готов вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль для содействия политическому разрешению кризиса", - сказала Мао Нин.Ранее о запланированном турне спецпредставителя КНР сообщал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая в планах Ли Хуэя было посетить Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.МИД Китая также сообщал, что Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерств обороны, энергетики, инфраструктуры.
https://ria.ru/20230525/koshmar-1873981941.html
https://ria.ru/20230525/katastrofa-1874020059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид кнр, украина
МИД Китая назвал украинский кризис болезненным уроком
МИД Китая назвал противоречия в европейской безопасности причиной украинского кризиса
ПЕКИН, 25 мая — РИА Новости. Большие противоречия в управлении европейской безопасностью привели к украинскому кризису, ставшему болезненным уроком, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй
на встрече с госсекретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом в Берлине
заявил, что Китай поддержит европейские страны в том, чтобы они разрешали украинский кризис, начиная с устранения его коренных причин.
"Украинский кризис изначально был трагедией, которую можно избежать, то, что он развился до сегодняшнего состояния, это болезненный урок, который требует глубокого переосмысления. Суть украинского кризиса заключается в возникновении больших противоречий в управлении европейской безопасностью", - сказала Мао Нин.
По словам дипломата, Китай всегда определял свою позицию по Украине
, исходя из сути кризиса. Пекин
, по ее словам, всегда стоял на стороне мира и диалога.
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"Китай готов вместе с международным сообществом продолжать играть конструктивную роль для содействия политическому разрешению кризиса", - сказала Мао Нин.
Ранее о запланированном турне спецпредставителя КНР сообщал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая в планах Ли Хуэя было посетить Украину, Польшу
, Францию
, Германию и Россию
для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.
МИД Китая также сообщал, что Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским
, главой его офиса Андреем Ермаком
, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой
, а также ответственными лицами из министерств обороны, энергетики, инфраструктуры.
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