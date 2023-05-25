https://ria.ru/20230525/kredit-1874141497.html

В Костромской области введут региональный кредит для промышленности

В Костромской области введут региональный кредит для промышленности - РИА Новости, 25.05.2023

В Костромской области введут региональный кредит для промышленности

Администрация Костромской области разработает региональный кредитный продукт для поддержки промышленности, заявил губернатор Сергей Ситников в ходе ежегодного... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:53

2023-05-25T16:53

2023-05-25T16:53

костромская область

костромская область

россия

кострома

сергей ситников

владимир путин

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КОСТРОМА, 25 мая – РИА Новости. Администрация Костромской области разработает региональный кредитный продукт для поддержки промышленности, заявил губернатор Сергей Ситников в ходе ежегодного инвестиционного послания. Областная администрация сообщает, что в четверг в Костроме проходит традиционный региональный экономический форум. В рамках форума губернатор Сергей Ситников представил инвестиционное послание, где обозначил приоритетные направления развития экономики Костромской области, задачи перед исполнительными органами власти по поддержке инвесторов, разработке новых мер поддержки малого и среднего бизнеса. Губернатор подчеркнул, что Костромская область, как и вся Россия, столкнулась с вызовами, которые "заставили нас на многое посмотреть по-другому, оперативно перестроить свою работу и сплотиться во имя безопасности нашей страны и каждого гражданина". Сергей Ситников напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил шесть приоритетов на текущий 2023 год. Это поиск новых партнеров, укрепление технологического и финансового суверенитета, ускоренное создание инфраструктуры, народосбережение и повышение благосостояния граждан. Глава региона подчеркнул, что для решения поставленных задач все усилия должны быть сосредоточены на создании условий для роста инвестиционной активности предприятий, формировании инфраструктурного каркаса, концентрации инвестиций в человеческий капитал. "Результаты такой работы уже есть – благодаря совместной работе региональной экономике удалось сохранить устойчивость. Стабилизации ситуации в экономике Костромской области способствовало оперативное принятие стратегически значимых решений, активное участие в федеральных программах", - сказал Ситников. Отдельно губернатор остановился на деятельности фонда развития промышленности Костромской области, который был создан в 2022 году. В рамках работы фонда восьми предприятиям уже выданы гранты на возмещение процентных платежей по банковским кредитам в сумме 24 миллиона рублей. Сергей Ситников поставил задачу сделать работу фонда, в первую очередь, ориентированной на специфику региона, приоритетные направления развития региона. "До настоящего времени фонд ориентирован на совместные сделки с федеральным фондом развития промышленности. При этом сроки рассмотрения документов не быстрые, а требования не всегда полностью подходят для костромских компаний. Поэтому ставлю задачу в ближайшее время разработать региональный кредитный продукт фонда развития промышленности с учетом приоритетных направлений развития региональной экономики", - заявил Сергей Ситников. Выполнением поручения губернатора займется департамент экономического развития.

https://ria.ru/20230524/kuban-1873897274.html

https://ria.ru/20230426/ukrasheniya-1867764877.html

костромская область

россия

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

костромская область, россия, кострома, сергей ситников, владимир путин