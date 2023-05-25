https://ria.ru/20230525/krazha-1874096974.html

Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи

Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи - РИА Новости, 25.05.2023

Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи

Активисты экодвижения Animal Rising, выступающего за защиту климата и этичное отношение к животным, пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:28

2023-05-25T14:28

2023-05-25T14:34

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Активисты экодвижения Animal Rising, выступающего за защиту климата и этичное отношение к животным, пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и украли трех ягнят, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте движения. "Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в (графстве - ред.) Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства", - сказано в документе. Инцидент произошел накануне вечером, три девушки пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали трех ягнят, которые, как утверждают зоозащитники, в скором времени были бы отправлены на убой. Утром в четверг, доставив ягнят в безопасное место, девушки сдались местной полиции. К участку они пришли в одежде с символикой движения, а также с плакатами с фотографиями спасенных животных и надписями "Я спасла овечку короля" и "Вот как мы любим животных", говорится в пресс-релизе. Ранее движение Animal Rising сообщило, что около тысячи британских экоактивистов устроят протесты на конных скачках в английском Эпсоме в начале июня. До этого они организовывали акции на известных скачках с препятствиями Grand National в Англии и на скачках в Шотландии. В сентябре 2022 года активисты движения Animal Rising, которое тогда называлось Animal Rebellion, пытались блокировать дорогу перед конференц-центром имени королевы Елизаветы II в Лондоне.

https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html

https://ria.ru/20220301/elektroosheyniki-1775789678.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, англия, шотландия, лондон, елизавета ii