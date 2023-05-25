https://ria.ru/20230525/krazha-1874096974.html
Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи
Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи - РИА Новости, 25.05.2023
Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи
Активисты экодвижения Animal Rising, выступающего за защиту климата и этичное отношение к животным, пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:28
2023-05-25T14:28
2023-05-25T14:34
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Активисты экодвижения Animal Rising, выступающего за защиту климата и этичное отношение к животным, пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и украли трех ягнят, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте движения. "Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в (графстве - ред.) Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства", - сказано в документе. Инцидент произошел накануне вечером, три девушки пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали трех ягнят, которые, как утверждают зоозащитники, в скором времени были бы отправлены на убой. Утром в четверг, доставив ягнят в безопасное место, девушки сдались местной полиции. К участку они пришли в одежде с символикой движения, а также с плакатами с фотографиями спасенных животных и надписями "Я спасла овечку короля" и "Вот как мы любим животных", говорится в пресс-релизе. Ранее движение Animal Rising сообщило, что около тысячи британских экоактивистов устроят протесты на конных скачках в английском Эпсоме в начале июня. До этого они организовывали акции на известных скачках с препятствиями Grand National в Англии и на скачках в Шотландии. В сентябре 2022 года активисты движения Animal Rising, которое тогда называлось Animal Rebellion, пытались блокировать дорогу перед конференц-центром имени королевы Елизаветы II в Лондоне.
https://ria.ru/20221217/germaniya-1839414368.html
https://ria.ru/20220301/elektroosheyniki-1775789678.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, шотландия, лондон, елизавета ii
В мире, Англия, Шотландия, Лондон, Елизавета II
Британские зоозащитники украли ягнят из поместья королевской семьи
Активисты экодвижения Animal Rising украли ягнят из загородного поместья королевской семьи
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Активисты экодвижения Animal Rising, выступающего за защиту климата и этичное отношение к животным, пробрались на территорию Сандрингемского дворца, частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и украли трех ягнят, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте движения
.
"Активисты Animal Rising спасли трех овечек из королевского поместья в (графстве - ред.) Норфолк в рамках первой из запланированных этим летом значимых операций группы по открытому спасению. Ягнята Сэмми, Санни и Сути были доставлены в безопасность подальше от вреда животноводства", - сказано в документе.
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Инцидент произошел накануне вечером, три девушки пробрались на ферму на территории королевского поместья и выкрали трех ягнят, которые, как утверждают зоозащитники, в скором времени были бы отправлены на убой.
Утром в четверг, доставив ягнят в безопасное место, девушки сдались местной полиции. К участку они пришли в одежде с символикой движения, а также с плакатами с фотографиями спасенных животных и надписями "Я спасла овечку короля" и "Вот как мы любим животных", говорится в пресс-релизе.
Ранее движение Animal Rising сообщило, что около тысячи британских экоактивистов устроят протесты на конных скачках в английском Эпсоме в начале июня. До этого они организовывали акции на известных скачках с препятствиями Grand National в Англии и на скачках в Шотландии
.
В сентябре 2022 года активисты движения Animal Rising, которое тогда называлось Animal Rebellion, пытались блокировать дорогу перед конференц-центром имени королевы Елизаветы II
в Лондоне
.
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