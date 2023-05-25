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В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 25.05.2023
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19:58 25.05.2023 (обновлено: 20:00 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874205538.html
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 25.05.2023
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T19:58
2023-05-25T20:00
общество
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". "Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус в россии
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Коронавирус в России
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

В Петербурге продлили все не отмененные ограничения по коронавирусу до 31 августа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинский сотрудник делает женщине прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинский сотрудник делает женщине прививку от COVID-19 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Действие ранее не отмененных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлевается до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов на основании предписания главного государственного санитарного врача города подписал постановление о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", - говорится в сообщении.
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