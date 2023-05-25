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Китай готовится к пику новой волны коронавируса - РИА Новости, 25.05.2023
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17:20 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874149176.html
Китай готовится к пику новой волны коронавируса
Китай готовится к пику новой волны коронавируса - РИА Новости, 25.05.2023
Китай готовится к пику новой волны коронавируса
Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны, который ожидается в конце июня, может достигать 65 миллионов в неделю, заявил главный эпидемиолог... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:20
2023-05-25T17:20
в мире
китай
гуанчжоу
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
пцр-тест
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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны, который ожидается в конце июня, может достигать 65 миллионов в неделю, заявил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, слова которого приводит китайское издание "Пэнпай". "Пик второй волны эпидемии коронавируса в 2023 году придется на конец июня, (число новых случаев) составит около 65 миллионов в неделю", - приводит издание слова эпидемиолога, которые он озвучил в ходе конференции в Гуанчжоу на этой неделе. В декабре прошлого года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. В феврале постоянный комитет политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о достижении "решающей победы" в деле профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в стране.
https://ria.ru/20230505/covid-19-1869963444.html
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в мире, китай, гуанчжоу, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, коронавирусы, пцр-тест
В мире, Китай, Гуанчжоу, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, ПЦР-тест
Китай готовится к пику новой волны коронавируса

"Пэнпай": главный эпидемиолог КНР предупредил о пике новой волны СOVID-19 в Китае в июне

© AP Photo / Ng Han GuanМедицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Медицинские работники проводят дезинфекцию в месте массового тестирования на COVID-19 в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 мая - РИА Новости. Число заражений СOVID-19 в Китае во время пика второй волны, который ожидается в конце июня, может достигать 65 миллионов в неделю, заявил главный эпидемиолог КНР Чжун Наньшань, слова которого приводит китайское издание "Пэнпай".
«
"Пик второй волны эпидемии коронавируса в 2023 году придется на конец июня, (число новых случаев) составит около 65 миллионов в неделю", - приводит издание слова эпидемиолога, которые он озвучил в ходе конференции в Гуанчжоу на этой неделе.
В декабре прошлого года Китай начал ослаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.
В феврале постоянный комитет политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о достижении "решающей победы" в деле профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в стране.
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