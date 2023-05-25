https://ria.ru/20230525/koridory-1874227367.html
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле - РИА Новости, 25.05.2023
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле
Участники армяно-азербайджанских переговоров одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:51
2023-05-25T23:51
2023-05-25T23:51
алексей оверчук
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
армения
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794282151_0:82:3213:1889_1920x0_80_0_0_3b2d0c1289d5c09a7e46967761c96e10.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники армяно-азербайджанских переговоров одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам трехсторонних переговоров в Кремле. "Есть совершенно четкое понимание, что стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование. Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно", - сказал Оверчук журналистам.
https://ria.ru/20230525/putin-1874211035.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794282151_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_cb40f10553ed480c6eb4623006a7dcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей оверчук, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, армения, азербайджан, в мире
Алексей Оверчук, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия, Армения, Азербайджан, В мире
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле
Оверчук заявил о понимании Ереваном и Баку процесса разблокировки транспортных коридоров