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Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле - РИА Новости, 25.05.2023
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23:51 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/koridory-1874227367.html
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле - РИА Новости, 25.05.2023
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле
Участники армяно-азербайджанских переговоров одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T23:51
2023-05-25T23:51
алексей оверчук
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
армения
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники армяно-азербайджанских переговоров одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам трехсторонних переговоров в Кремле. "Есть совершенно четкое понимание, что стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование. Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно", - сказал Оверчук журналистам.
https://ria.ru/20230525/putin-1874211035.html
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алексей оверчук, ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, армения, азербайджан, в мире
Алексей Оверчук, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Россия, Армения, Азербайджан, В мире
Вице-премьер Оверчук рассказал об итогах трехсторонних переговоров в Кремле

Оверчук заявил о понимании Ереваном и Баку процесса разблокировки транспортных коридоров

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
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Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Участники армяно-азербайджанских переговоров одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам трехсторонних переговоров в Кремле.
"Есть совершенно четкое понимание, что стороны одинаково понимают, как должно идти разблокирование. Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно", - сказал Оверчук журналистам.
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Алексей ОверчукСитуация на армяно-азербайджанской границеРоссияАрменияАзербайджанВ мире
 
 
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