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В России началось снижение заболеваемости корью - РИА Новости, 25.05.2023
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11:23 25.05.2023 (обновлено: 11:24 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kor-1874037913.html
В России началось снижение заболеваемости корью
В России началось снижение заболеваемости корью - РИА Новости, 25.05.2023
В России началось снижение заболеваемости корью
Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:23
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россия
общество
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке "неделя к неделе", мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори."Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин",- подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html
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россия, общество, анна попова
Россия, Общество, Анна Попова
В России началось снижение заболеваемости корью

Попова: ситуация с корью в России стабилизировалась, идет снижение заболеваемости

© iStock.com / StockPlanetsКорь у ребенка
Корь у ребенка - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© iStock.com / StockPlanets
Корь у ребенка . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке "неделя к неделе", мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова журналистам.
Она отметила, что дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори.
"Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин",- подчеркнула Попова.
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РоссияОбществоАнна Попова
 
 
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