https://ria.ru/20230525/kor-1874037913.html
В России началось снижение заболеваемости корью
В России началось снижение заболеваемости корью - РИА Новости, 25.05.2023
В России началось снижение заболеваемости корью
Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:23
2023-05-25T11:23
2023-05-25T11:24
россия
общество
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке "неделя к неделе", мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори."Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин",- подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, анна попова
Россия, Общество, Анна Попова
В России началось снижение заболеваемости корью
Попова: ситуация с корью в России стабилизировалась, идет снижение заболеваемости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Ситуация по кори в России стабилизировалась, отмечается снижение зарегистрированных случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке "неделя к неделе", мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев. Это связано с тем, что мы проводим большой комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказала Попова
журналистам.
Она отметила, что дает эффект и подчищающая иммунизация, и активность регионов в противодействии кори.
"Вместе с тем наступает сезон отпусков, сезон активной миграции, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть защищенным от кори и других инфекций с помощью вакцин",- подчеркнула Попова.
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