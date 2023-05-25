https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874115560.html

В Запорожской области заявили, что не видят признаков контрнаступления ВСУ

В Запорожской области заявили, что не видят признаков контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023

В Запорожской области заявили, что не видят признаков контрнаступления ВСУ

В Запорожской области на линии фронта не наблюдается признаков начала контрнаступления украинских войск, ситуация находится под контролем российской армии,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:29

2023-05-25T15:29

2023-05-25T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В Запорожской области на линии фронта не наблюдается признаков начала контрнаступления украинских войск, ситуация находится под контролем российской армии, заявил РИА Новости в четверг глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет "уже несколько дней". По его словам, Украина не будет наносить удары по "материковой" территории России, Киев намерен использовать предоставленное Западом вооружение "на оккупированных Москвой территориях, включая Донбасс и Крым". "В Запорожской области пока не наблюдается признаков начала контрнаступления украинских боевиков. Ситуация продолжает оставаться стабильно напряженной и находится под контролем российской армии", - сказал Рогов. По его мнению, заявление Подоляка связано с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов. "Отсюда и диверсия в Белгородской области, теракты. Любая активность со стороны режима Зеленского будет представляться как контрнаступление. Они попытаются преподнести западным избирателям картинку, что любые теракты и обстрелы это и есть наступление", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230525/kontrnastuplenie-1874070243.html

https://ria.ru/20230524/kontrnastuplenie-1873853584.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр