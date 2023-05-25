https://ria.ru/20230525/konsensus-1874150666.html
Путин надеется на консенсус по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин надеется на консенсус по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 25.05.2023
Путин надеется на консенсус по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер министром Армении Николом... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T17:27
2023-05-25T17:27
2023-05-25T18:13
веэс
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
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россия
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на трехсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер министром Армении Николом Пашиняном удастся прийти к консенсусу по спорным вопросам. "Мне кажется, что терминология, о которой мы втроем, во всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника, коридор, дорога, прочее и прочее - это важно. И здесь есть определенные противоречия. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали - и президент Азербайджана, и премьер министр Армении - что по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности тоже принципиального характера", - сказал Путин на заседании ВЕЭС.Он отметил, что это является базой для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение. "Но у нас будет возможность, как мы и договаривались, в трехстороннем формате это все спокойно, в деловом ключе обговорить, и я надеюсь достичь договоренностей, которые выведут на путь конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. И хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы", - добавил Путин.
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Путин: "По вопросу территориальной целостности есть договоренность"
Путин: "По вопросу территориальной целостности есть договоренность"
2023-05-25T17:27
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веэс, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, россия, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире
ВЕЭС, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Азербайджан, Армения, Россия, Никол Пашинян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире
Путин надеется на консенсус по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном
Путин надеется, что на встрече с Алиевым и Пашиняном удастся прийти к консенсусу