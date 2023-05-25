https://ria.ru/20230525/kompanii-1874176394.html
РЭЦ отобрал еще шесть компаний для демонстрации их товаров за рубежом
РЭЦ отобрал еще шесть компаний для демонстрации их товаров за рубежом - РИА Новости, 25.05.2023
РЭЦ отобрал еще шесть компаний для демонстрации их товаров за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ) 25 мая на десятом заседании одобрила продукцию шести компаний для продвижения через... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:51
2023-05-25T18:51
2023-05-25T18:51
российский экспортный центр (рэц)
вьетнам
ханой
египет
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ) 25 мая на десятом заседании одобрила продукцию шести компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр."Компании представят в павильонах глазированные сырки и сгущенное молоко, хлопья, мюсли и отруби, готовые завтраки и различные напитки, а также растительные масла и БАДы", - говорится в сообщении.Всего комиссия рассмотрела девять заявлений от семи компаний: по два во Вьетнам (Ханой), Египет (Каир) и в Турцию (Стамбул), по одному в Китай (Шанхай), ОАЭ (Дубай) и Саудовскую Аравию (Эр-Рияд). Комиссия одобрила шесть заявлений от шести компаний."Российская агропродукция действительно качественная и вкусная, и наша задача — закрепить за отечественными компаниями заслуженное место на внешних рынках и познакомить с их продукцией местных потребителей, которые, уверен, полюбят наши продукты так же сильно, как любим их мы", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вьетнам, ханой, египет, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вьетнам, Ханой, Египет, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ) 25 мая на десятом заседании одобрила продукцию шести компаний для продвижения через демонстрационно-дегустационные павильоны Good Food Russia за рубежом, сообщает центр.
"Компании представят в павильонах глазированные сырки и сгущенное молоко, хлопья, мюсли и отруби, готовые завтраки и различные напитки, а также растительные масла и БАДы", - говорится в сообщении.
Всего комиссия рассмотрела девять заявлений от семи компаний: по два во Вьетнам
(Ханой
), Египет
(Каир
) и в Турцию
(Стамбул
), по одному в Китай
(Шанхай
), ОАЭ
(Дубай
) и Саудовскую Аравию
(Эр-Рияд
). Комиссия одобрила шесть заявлений от шести компаний.
"Российская агропродукция действительно качественная и вкусная, и наша задача — закрепить за отечественными компаниями заслуженное место на внешних рынках и познакомить с их продукцией местных потребителей, которые, уверен, полюбят наши продукты так же сильно, как любим их мы", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробнее о программе Good Food Russia можно узнать на сайте РЭЦ.
Шоурумы Good Food Russia за рубежом пополнятся товарами еще пяти компаний