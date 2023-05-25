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КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол - РИА Новости, 25.05.2023
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09:18 25.05.2023 (обновлено: 09:29 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kndr-1874000725.html
КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол
КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол - РИА Новости, 25.05.2023
КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол
КНДР не фиксирует в настоящее время случаев заболевания коронавирусом, многие из ограничений внутри страны отменены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:18
2023-05-25T09:29
в мире
россия
пхеньян
александр мацегора
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР не фиксирует в настоящее время случаев заболевания коронавирусом, многие из ограничений внутри страны отменены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Насколько мне известно, в настоящее время случаи заболевания коронавирусной инфекцией в КНДР не фиксируются. Масштабная вспышка "омикрона", случившаяся в мае-августе прошлого года, была успешно преодолена, без преувеличения, титаническими усилиями государства. Большую роль сыграли военные врачи", - сказал посол. По его словам, победа в экономическом плане далась дорогой ценой, зато удалось избежать серьезных потерь среди населения, попадание же сюда на начальном этапе пандемии самых опасных штаммов власти смогли предотвратить за счет введения уже в конце января 2020 года "абсолютно непроницаемой изоляции от внешнего мира". Изоляция, добавил он, сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. "Сейчас многие из ограничений отменены: возобновились занятия в школах и университетах, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, открылись парки, музеи, библиотеки", - сказал Мацегора. В то же время он отметил, что в КНДР сохраняются требования по дезинфекции и измерению температуры в общественных местах, масочный режим. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать сюда невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов. Он добавил, что КНДР открывать границы не торопится, поскольку в стране не исключают, что на каком-то этапе может "выскочить" убийственный вариант "ковида".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html
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в мире, россия, пхеньян, александр мацегора
В мире, Россия, Пхеньян, Александр Мацегора
КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол

Посол Мацегора: в КНДР отменили многие ограничения, введенные из-за COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР не фиксирует в настоящее время случаев заболевания коронавирусом, многие из ограничений внутри страны отменены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Насколько мне известно, в настоящее время случаи заболевания коронавирусной инфекцией в КНДР не фиксируются. Масштабная вспышка "омикрона", случившаяся в мае-августе прошлого года, была успешно преодолена, без преувеличения, титаническими усилиями государства. Большую роль сыграли военные врачи", - сказал посол.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года
Вчера, 08:16
По его словам, победа в экономическом плане далась дорогой ценой, зато удалось избежать серьезных потерь среди населения, попадание же сюда на начальном этапе пандемии самых опасных штаммов власти смогли предотвратить за счет введения уже в конце января 2020 года "абсолютно непроницаемой изоляции от внешнего мира".
Изоляция, добавил он, сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением.
«
"Сейчас многие из ограничений отменены: возобновились занятия в школах и университетах, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, открылись парки, музеи, библиотеки", - сказал Мацегора.
В то же время он отметил, что в КНДР сохраняются требования по дезинфекции и измерению температуры в общественных местах, масочный режим. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать сюда невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов.
Он добавил, что КНДР открывать границы не торопится, поскольку в стране не исключают, что на каком-то этапе может "выскочить" убийственный вариант "ковида".
Читайте полный текст интервью >>>
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
11 августа 2022, 00:54
 
В миреРоссияПхеньянАлександр Мацегора
 
 
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