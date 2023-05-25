https://ria.ru/20230525/kndr-1874000725.html

КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол

КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол - РИА Новости, 25.05.2023

КНДР не фиксирует случаи заболевания COVID-19, заявил российский посол

КНДР не фиксирует в настоящее время случаев заболевания коронавирусом, многие из ограничений внутри страны отменены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T09:18

2023-05-25T09:18

2023-05-25T09:29

в мире

россия

пхеньян

александр мацегора

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. КНДР не фиксирует в настоящее время случаев заболевания коронавирусом, многие из ограничений внутри страны отменены, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. "Насколько мне известно, в настоящее время случаи заболевания коронавирусной инфекцией в КНДР не фиксируются. Масштабная вспышка "омикрона", случившаяся в мае-августе прошлого года, была успешно преодолена, без преувеличения, титаническими усилиями государства. Большую роль сыграли военные врачи", - сказал посол. По его словам, победа в экономическом плане далась дорогой ценой, зато удалось избежать серьезных потерь среди населения, попадание же сюда на начальном этапе пандемии самых опасных штаммов власти смогли предотвратить за счет введения уже в конце января 2020 года "абсолютно непроницаемой изоляции от внешнего мира". Изоляция, добавил он, сопровождалась очень жесткими мерами внутри страны и тотальным контролем за их исполнением. "Сейчас многие из ограничений отменены: возобновились занятия в школах и университетах, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, открылись парки, музеи, библиотеки", - сказал Мацегора. В то же время он отметил, что в КНДР сохраняются требования по дезинфекции и измерению температуры в общественных местах, масочный режим. Кроме того, добавил глава дипмиссии, въехать сюда невозможно ни иностранцам, ни гражданам КНДР, исключение было сделано в марте китайскому послу, которому было дано разрешение приехать в сопровождении 10 новых дипломатов. Он добавил, что КНДР открывать границы не торопится, поскольку в стране не исключают, что на каком-то этапе может "выскочить" убийственный вариант "ковида".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пхеньян, александр мацегора