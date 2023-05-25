https://ria.ru/20230525/kndr-1873995656.html

Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства

Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства - РИА Новости, 25.05.2023

Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства

РФ обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства в Пхеньяне, рассчитывает, что она скоро произойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:34

2023-05-25T08:34

2023-05-25T09:13

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пхеньян

александр мацегора

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства в Пхеньяне, рассчитывает, что она скоро произойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Мы обсуждаем вопрос ротации с корейскими коллегами. Надеюсь, что нам удастся найти взаимопонимание. Верю, что слишком долго ждать не придется", - сказал посол. Дипломат отметил, что прибывшим сотрудникам обязательно надо будет в течение одной недели пройти карантин на корейской стороне границы, если не произойдет вспышки заболевания с новым штаммом, требующим более длительной "выдержки". По его словам, в Пхеньяне хорошо понимают необходимость ротации персонала российского посольства - пошел четвертый год, как дипломаты находятся в КНДР в изоляции без отпусков, без возможности повидать родных и близких. "Жить и работать приходится в условиях острого товарного дефицита, причем речь идет не только об одежде и еде (с продуктами внутреннего производства, кстати, никаких проблем нет), но и о запасных частях, расходных материалах для оборудования и техники", - сказал Мацегора. В то же время посол добавил, что в ближайшие дни будет организован выезд в Россию очередной группы сотрудников и членов семей, после чего в посольстве останется только несколько человек. В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, пхеньян, александр мацегора