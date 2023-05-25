https://ria.ru/20230525/kndr-1873995656.html
Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства
Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства - РИА Новости, 25.05.2023
Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства
РФ обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства в Пхеньяне, рассчитывает, что она скоро произойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T08:34
2023-05-25T08:34
2023-05-25T09:13
в мире
россия
пхеньян
александр мацегора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства в Пхеньяне, рассчитывает, что она скоро произойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Мы обсуждаем вопрос ротации с корейскими коллегами. Надеюсь, что нам удастся найти взаимопонимание. Верю, что слишком долго ждать не придется", - сказал посол. Дипломат отметил, что прибывшим сотрудникам обязательно надо будет в течение одной недели пройти карантин на корейской стороне границы, если не произойдет вспышки заболевания с новым штаммом, требующим более длительной "выдержки". По его словам, в Пхеньяне хорошо понимают необходимость ротации персонала российского посольства - пошел четвертый год, как дипломаты находятся в КНДР в изоляции без отпусков, без возможности повидать родных и близких. "Жить и работать приходится в условиях острого товарного дефицита, причем речь идет не только об одежде и еде (с продуктами внутреннего производства, кстати, никаких проблем нет), но и о запасных частях, расходных материалах для оборудования и техники", - сказал Мацегора. В то же время посол добавил, что в ближайшие дни будет организован выезд в Россию очередной группы сотрудников и членов семей, после чего в посольстве останется только несколько человек. В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html
https://ria.ru/20230525/raschety-1873992910.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f16866c5ac15ea8c09135b9cc3d48860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пхеньян, александр мацегора
В мире, Россия, Пхеньян, Александр Мацегора
Россия обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства
Россия рассчитывает, что ротация состава посольства в Пхеньяне скоро произойдет
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ обсуждает с КНДР вопрос ротации состава российского посольства в Пхеньяне, рассчитывает, что она скоро произойдет, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Мы обсуждаем вопрос ротации с корейскими коллегами. Надеюсь, что нам удастся найти взаимопонимание. Верю, что слишком долго ждать не придется", - сказал посол.
В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года
Дипломат отметил, что прибывшим сотрудникам обязательно надо будет в течение одной недели пройти карантин на корейской стороне границы, если не произойдет вспышки заболевания с новым штаммом, требующим более длительной "выдержки".
По его словам, в Пхеньяне хорошо понимают необходимость ротации персонала российского посольства - пошел четвертый год, как дипломаты находятся в КНДР в изоляции без отпусков, без возможности повидать родных и близких.
«
"Жить и работать приходится в условиях острого товарного дефицита, причем речь идет не только об одежде и еде (с продуктами внутреннего производства, кстати, никаких проблем нет), но и о запасных частях, расходных материалах для оборудования и техники", - сказал Мацегора.
В то же время посол добавил, что в ближайшие дни будет организован выезд в Россию очередной группы сотрудников и членов семей, после чего в посольстве останется только несколько человек.
В конце марта этого года газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.
Россия и КНДР работают над созданием системы расчетов в рублях