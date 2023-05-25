https://ria.ru/20230525/kndr-1873993757.html

В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года

В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года - РИА Новости, 25.05.2023

В России надеются на возобновление взаимных визитов с КНДР до конца года

РФ и КНДР ожидают возобновления обмена делегациями и встреч на высоком уровне, Москва надеется, что визиты состоятся до конца года, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:16

2023-05-25T08:16

2023-05-25T09:13

россия

кндр (северная корея)

александр мацегора

политика

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. РФ и КНДР ожидают возобновления обмена делегациями и встреч на высоком уровне, Москва надеется, что визиты состоятся до конца года, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "И мы, и наши корейские коллеги с нетерпением ждем возобновления взаимных поездок, обменялись предложениями на этот счет", - сказал дипломат. По его словам, в планы включены встречи на самых разных, в том числе высоких, уровнях, включая руководство законодательных и судебных ветвей власти, министров и их заместителей, глав регионов, депутатов федеральных и региональных законодательных собраний. "Не хочу загадывать, но надеюсь, что первые поездки могут состояться уже в конце текущего года", - добавил российский посол. По словам Мацегоры, несмотря на то что делегационный обмен приостановился, КНДР дипломатических контактов не прерывала, однако они уже четвертый год они осуществляются только через посольства Северной Кореи за рубежом и иностранные миссии в Пхеньяне. В конце марта газета Financial Times сообщила о том, что КНДР готовится возобновить дипломатическую деятельность после изоляции страны в течение трех лет из-за пандемии коронавируса. Издание написало со ссылкой на источники, что Пхеньян в ближайшие месяцы проведет ротацию своих иностранных посланников после приостановки почти всех дипломатических поездок в 2020 году из-за COVID-19.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230517/kndr-1872284071.html

https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, кндр (северная корея), александр мацегора, политика