https://ria.ru/20230525/kit-shpion-1874098804.html

Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"

Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона" - РИА Новости, 25.05.2023

Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"

Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир, названным в честь... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:35

2023-05-25T14:35

2023-05-25T16:10

в мире

норвегия

россия

охотское море

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир, названным в честь Владимира Путина."Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — говорится в публикации.Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы. Ведомство получило несколько запросов от различных организаций, которые хотели поймать кита и запереть его во фьорде или держать в неволе в аквариумах. Управление рыболовства отклонило эти предложения.Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке находился логотип одной из петербургских компаний. После этого в местных СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили "Хвальдимир" (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента).Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они совершают регулярные сезонные миграции.

https://ria.ru/20230522/sobaka-1873430317.html

норвегия

россия

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, охотское море, владимир путин