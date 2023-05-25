https://ria.ru/20230525/kit-shpion-1874098804.html
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона" - РИА Новости, 25.05.2023
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"
Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир, названным в честь... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:35
2023-05-25T14:35
2023-05-25T16:10
в мире
норвегия
россия
охотское море
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Норвежское управление рыболовства призвало избегать контактов с известным еще с 2019 года "российским китом-шпионом" по имени Хвальдимир, названным в честь Владимира Путина."Избегайте контакта с белухой в Осло-фьорде. Белуха, известная как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что она прибыла в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше", — говорится в публикации.Глава управления Франк Бакке-Йенсен попросил местных жителей на лодках быть осторожными, чтобы не нанести киту увечья. По его словам, животное уже получало легкие травмы. Ведомство получило несколько запросов от различных организаций, которые хотели поймать кита и запереть его во фьорде или держать в неволе в аквариумах. Управление рыболовства отклонило эти предложения.Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую. На пряжке находился логотип одной из петербургских компаний. После этого в местных СМИ начались спекуляции о том, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили "Хвальдимир" (сочетание норвежского слова "Hval" — "кит" и имени российского президента).Белуха — это вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Они совершают регулярные сезонные миграции.
https://ria.ru/20230522/sobaka-1873430317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, охотское море, владимир путин
В мире, Норвегия, Россия, Охотское море, Владимир Путин
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона" по имени Хвальдимир