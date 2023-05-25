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Минобороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету "Хайбар" - РИА Новости, 25.05.2023
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11:19 25.05.2023 (обновлено: 12:11 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/khaybar-1874036709.html
Минобороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету "Хайбар"
Минобороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету "Хайбар" - РИА Новости, 25.05.2023
Минобороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету "Хайбар"
Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хайбар", заявил... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:19
2023-05-25T12:11
в мире
иран
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хайбар", заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил исламской республики бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани. "На пути совершенствования ракетных возможностей Исламской Республики Иран сегодня мы представили стратегическую баллистическую ракету "Хорремшехр-4", которая является модернизацией предыдущих ракет", — приводит слова министра агентство IRNA. По словам Аштиани, особенности ракеты — невосприимчивость к атакам РЭБ и вражеской системе ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к работе. Дальность ракеты составляет две тысячи километров, а боеголовка обладает большой взрывной мощностью.
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в мире, иран
В мире, Иран
Минобороны Ирана представило новейшую баллистическую ракету "Хайбар"

Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету "Хайбар"

© Фото : IRNAИранская баллистическая ракета "Хайбар"
Иранская баллистическая ракета Хайбар - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : IRNA
Иранская баллистическая ракета "Хайбар"
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минобороны Ирана представило новейшую стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр", получившую название "Хайбар", заявил министр обороны и поддержки Вооруженных сил исламской республики бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани.
«
"На пути совершенствования ракетных возможностей Исламской Республики Иран сегодня мы представили стратегическую баллистическую ракету "Хорремшехр-4", которая является модернизацией предыдущих ракет", — приводит слова министра агентство IRNA.
По словам Аштиани, особенности ракеты — невосприимчивость к атакам РЭБ и вражеской системе ПВО, возможность использовать различные типы боеголовок, мобильность и небольшое время, необходимое для подготовки к работе.
Дальность ракеты составляет две тысячи километров, а боеголовка обладает большой взрывной мощностью.
 
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