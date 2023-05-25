https://ria.ru/20230525/khakery-1874013753.html

Хакеры RaHDit и Zаря добыли данные на иностранных боевиков, воюющих в ВСУ

Хакеры RaHDit и Zаря добыли данные на иностранных боевиков, воюющих в ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023

Хакеры RaHDit и Zаря добыли данные на иностранных боевиков, воюющих в ВСУ

Хакерские группировки RaHDit и Zаря опубликовали данные боевиков и инструкторов "Грузинского иностранного легиона" и белорусских наемников, воюющих против... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:08

2023-05-25T10:08

2023-05-25T14:44

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

вооруженные силы украины

польша

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Хакерские группировки RaHDit и Zаря опубликовали данные боевиков и инструкторов "Грузинского иностранного легиона" и белорусских наемников, воюющих против российских сил в зоне спецоперации, следует из опубликованных на портале "НемеZида" списков. В списках фигурируют, в частности, военный инструктор "Грузинского иностранного легиона" Каха Басилия, командир артиллерийской группы легиона Михаил Камхадзе, а также основатель подразделения операторов дронов "Птицы Мадьяра" Роберт Мадьяр Бровди. Из картотеки хакеров следует, что Каха занимался подготовкой военнослужащих украинской теробороны и добровольцев, Бровди участвовал в боевых действиях на направлениях Ирпень, Буча и Бородянка, затем вместе с подразделением его перебросили на Херсонское направление.Кроме того, хакерские группировки опубликовали данные на 175 граждан Белоруссии, воюющих в составе "Полка Калиновского", "Птах Мадяра" и "Легиона Нормандия"."Материалы были получены в результате хакерской атаки на сети совета министров Польши", — уточнили в группировке.В размещенных на портале "НемеZида" списках — судимые за насильственные преступления и лица, объявленные в розыск в Белоруссии за попытку силового захвата власти.В частности, хакерские группировки приводят данные на Александра Руткевича, который в 2020 году участвовал в массовых беспорядках в стране, в 2021 году его задержала КГБ, но он сбежал на Украину, где вступил в полк "Азов"*. Позднее боевик перешел в "батальон Катуся Калиновского", сформированный из белорусских наемников.Другой боевик, приведенный в картотеке, — Николай Сибирский, 20 лет проживший в Германии, один из руководителей существовавшего на Украине полка "Погоня", состоявшего из граждан Белоруссии. Боевик пять лет участвовал в военных действиях на Украине.В среду бывший замминистра обороны Польши Вольдемар Скшипчак заявил, что в Варшаве готовятся к вооруженному госперевороту в Белоруссии. По его словам, Польша для этого должна использовать белорусских наемников, воюющих на стороне Украины против России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230426/iskander-1867849194.html

https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, украина, вооруженные силы украины, польша