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Глава ФАДН России: в спецоперации принимают участие более 19 тысяч казаков
Глава ФАДН России: в спецоперации принимают участие более 19 тысяч казаков - РИА Новости, 25.05.2023
Глава ФАДН России: в спецоперации принимают участие более 19 тысяч казаков
Свыше 19 тысяч казаков выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции, 24 мая сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:57
2023-05-25T12:57
2023-05-25T12:57
российское казачество
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
россия
российское казачество
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Свыше 19 тысяч казаков выполняют свой долг, участвуя в специальной военной операции, 24 мая сообщил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. "На сегодняшний момент более 19 тысяч казаков принимают участие в специальной военной операции. Создано 15 казачьих подразделений, которые с честью выполняют свой долг перед нашей страной", - сказал Баринов во время выступления на "правительственном часе" в Госдуме РФ. В конце ноября Баринов говорил, что в специальной военной операции на тот момент участвовало более 14 тысяч казаков.
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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия, российское казачество
Российское казачество, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Россия, Российское казачество