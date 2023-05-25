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В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ
В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ - РИА Новости, 25.05.2023
В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ
Атака украинской ДРГ в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для Киева, заявил обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:32
2023-05-25T10:32
2023-05-25T16:30
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владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Атака украинской ДРГ в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для Киева, заявил обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс."Если Зеленский действительно одобрил атаку на Белгородскую область, что он и киевское правительство отрицают, то он ведет отчаянно опасную игру", — говорится в материале.Журналист утверждает, что использование Украиной бойцов с западным оружием и оборудованием для диверсии может рассматриваться как нападение на российскую территорию и представлять опасность для суверенитета государства."Вторжение на территорию крупнейшей в мире ядерной державы чревато катастрофической эскалацией конфликта", — отметил обозреватель.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказали помощь, погиб один мирный житель — мужчина из села Козинка. Во вторник Минобороны России заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230525/eks-sovetnik-1874006417.html
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в мире, белгородская область, украина, киев, владимир зеленский, россия
В мире, Белгородская область, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия
В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ
Telegraph: просчет Зеленского с атакой ДРГ может привести к катастрофическим последствиям