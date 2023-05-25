https://ria.ru/20230525/katastrofa-1874020059.html

В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ

В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ - РИА Новости, 25.05.2023

В Британии предупредили Украину о катастрофе из-за атак ДРГ

Атака украинской ДРГ в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для Киева, заявил обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:32

2023-05-25T10:32

2023-05-25T16:30

в мире

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украина

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владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Атака украинской ДРГ в Белгородской области может привести к катастрофическим последствиям для Киева, заявил обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюс."Если Зеленский действительно одобрил атаку на Белгородскую область, что он и киевское правительство отрицают, то он ведет отчаянно опасную игру", — говорится в материале.Журналист утверждает, что использование Украиной бойцов с западным оружием и оборудованием для диверсии может рассматриваться как нападение на российскую территорию и представлять опасность для суверенитета государства."Вторжение на территорию крупнейшей в мире ядерной державы чревато катастрофической эскалацией конфликта", — отметил обозреватель.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказали помощь, погиб один мирный житель — мужчина из села Козинка. Во вторник Минобороны России заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230525/eks-sovetnik-1874006417.html

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в мире, белгородская область, украина, киев, владимир зеленский, россия