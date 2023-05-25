https://ria.ru/20230525/karty-1874082734.html

Госдума приняла закон о расширении перечня экстремистских материалов

Госдума приняла закон о расширении перечня экстремистских материалов - РИА Новости, 25.05.2023

Госдума приняла закон о расширении перечня экстремистских материалов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня экстремистских материалов из пакета законопроектов о штрафах либо аресте до 15 суток за... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:46

2023-05-25T13:46

2023-05-25T17:55

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня экстремистских материалов из пакета законопроектов о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, при этом сам законопроект о наказаниях за распространение недостоверных карт ни во втором, ни в третьем чтении принят не был.Предполагалось, что оба законопроекта вносили изменения в статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".В случае принятия пакета законопроектов, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России.Во втором и третьем чтении был принят законопроект, по которому в статью 20.29 КоАП ("Производство и распространение экстремистских материалов") добавляются материалы из пункта 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности", в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также изображений лидеров организаций, сотрудничающих с этими группами.Также предполагалось внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, за распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам "будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей", отметили в комитете.Авторами инициативы стали глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, а также заместители главы комитета – Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.Пискарев ранее сообщал, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".

https://ria.ru/20210416/google-1728612208.html

https://ria.ru/20220419/zayavleniya-1784256464.html

https://ria.ru/20220916/ussuriysk-1817223662.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, общество, россия