https://ria.ru/20230525/iran-1874090874.html
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана
Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:10
2023-05-25T14:10
2023-05-25T14:10
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran vakuutus" (с финского "страховка Иры"), заподозрив женщину в нарушении европейских санкций против Ирана, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово "Иран", которое является кличкой собаки. Компьютерная программа не знала этого, но решила, что сообщение относится к стране под названием Иран, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен", - передает YLE. Управление финансового надзора Финляндии, осуществляющее надзор за банками, пояснило, что количество финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в связи с расширением в последние годы международных экономических санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Управление уточняет, что, как правило, подобного рода курьезные ситуации разрешаются в течение суток после обнаружения.
https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Иран, Финляндия, Россия, Евросоюз
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана
YLE: в Финляндии из-за санкций против Ирана блокировали счет хозяйки собаки по кличке Ира