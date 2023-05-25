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В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
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14:10 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/iran-1874090874.html
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана - РИА Новости, 25.05.2023
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана
Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:10
2023-05-25T14:10
в мире
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran vakuutus" (с финского "страховка Иры"), заподозрив женщину в нарушении европейских санкций против Ирана, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово "Иран", которое является кличкой собаки. Компьютерная программа не знала этого, но решила, что сообщение относится к стране под названием Иран, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен", - передает YLE. Управление финансового надзора Финляндии, осуществляющее надзор за банками, пояснило, что количество финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в связи с расширением в последние годы международных экономических санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Управление уточняет, что, как правило, подобного рода курьезные ситуации разрешаются в течение суток после обнаружения.
https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html
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в мире, иран, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Иран, Финляндия, Россия, Евросоюз
В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана

YLE: в Финляндии из-за санкций против Ирана блокировали счет хозяйки собаки по кличке Ира

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran vakuutus" (с финского "страховка Иры"), заподозрив женщину в нарушении европейских санкций против Ирана, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
"Автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово "Иран", которое является кличкой собаки. Компьютерная программа не знала этого, но решила, что сообщение относится к стране под названием Иран, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен", - передает YLE.
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
Волгоградский приют для животных столкнулся с трудностями из-за санкций
29 мая 2022, 16:31
Управление финансового надзора Финляндии, осуществляющее надзор за банками, пояснило, что количество финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в связи с расширением в последние годы международных экономических санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
Управление уточняет, что, как правило, подобного рода курьезные ситуации разрешаются в течение суток после обнаружения.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
СМИ: США хотят ввести санкции против Ирана за "военную помощь" России
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