https://ria.ru/20230525/iran-1874090874.html

В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана

В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана - РИА Новости, 25.05.2023

В Финляндии хозяйку собаки Ира заподозрили в нарушении санкций против Ирана

Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:10

2023-05-25T14:10

2023-05-25T14:10

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мая - РИА Новости. Жительнице финского города Хейнола Минни Мунте, владелице собаки по кличке Ира, заблокировали банковский счет из-за финансовой операции, помеченной как "Iran vakuutus" (с финского "страховка Иры"), заподозрив женщину в нарушении европейских санкций против Ирана, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. "Автоматическая система мониторинга банка распознала в поле сообщения банковского перевода слово "Иран", которое является кличкой собаки. Компьютерная программа не знала этого, но решила, что сообщение относится к стране под названием Иран, которая находится под экономическими санкциями ЕС. Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен", - передает YLE. Управление финансового надзора Финляндии, осуществляющее надзор за банками, пояснило, что количество финансовых операций, отслеживаемых в банках, увеличилось в связи с расширением в последние годы международных экономических санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Управление уточняет, что, как правило, подобного рода курьезные ситуации разрешаются в течение суток после обнаружения.

https://ria.ru/20220529/zhivotnye-1791562918.html

https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824719488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, финляндия, россия, евросоюз