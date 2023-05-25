https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html

Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей

Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей - РИА Новости, 25.05.2023

Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей

Ставропольский край планирует увеличить привлечение инвестиций в регион в 2023 году до 300 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T14:09

2023-05-25T14:09

2023-05-25T14:09

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ставропольский край планирует увеличить привлечение инвестиций в регион в 2023 году до 300 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в ежегодном послании к краевому парламенту в четверг.Уровень валового регионального продукта в 2022 году сохранился на достигнутом в прежние годы показателе и составил 1 триллион 142 миллиарда рублей. Наблюдался рост притока инвестиций на 1,8%. В минувшем году он составил 286,4 миллиарда рублей. При этом глава региона подчеркнул необходимость увеличения объема инвестиций в экономику Ставрополья."У нас есть задел для того, уже в ближайший год увеличить этот объем и перешагнуть за 300 миллиардов рублей. Ставлю такую задачу перед Минэкомразвития края. Сегодня инвестиции - это не только то, что приносит рабочие места и рост заработка для жителей Ставрополья. Это вложение в технологии, компетенции и фактически в способность нашей страны противостоять внешним экономическим угрозам. И инвесторы продолжают работать на всех инвестиционных площадках Ставрополья – в регпарках, на территория опережающего экономического развития", – отметил Владимиров.Губернатор также подчеркнул важность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Было отмечено, что на начало 2023 года в крае на 13% выросло число работающих в этой сфере – до 94 тысяч. Вдвое выросло количество самозанятых граждан –сейчас оно составляет 109 тысяч человек."Министерствам, которые курируют реальный сектор экономики — это в первую очередь Минэкономразвития, Минпром, Минсельхоз – поручаю проанализировать эффективность применяемых мер поддержки бизнеса. Нам надо объективно оценивать их, видоизменять и дорабатывать, чтобы они максимально соответствовали потребностям текущего дня. Предпринимателям нужно не то, что красиво выглядит на бумаге, а то, что реально делает жизнь проще", – сказал Владимиров.

https://ria.ru/20230412/turisty-1864909040.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров