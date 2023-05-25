https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html
Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей
Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей - РИА Новости, 25.05.2023
Объем инвестиций в Ставрополье в 2023 году может вырасти до 300 млрд рублей
Ставропольский край планирует увеличить привлечение инвестиций в регион в 2023 году до 300 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:09
2023-05-25T14:09
2023-05-25T14:09
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ставропольский край планирует увеличить привлечение инвестиций в регион в 2023 году до 300 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в ежегодном послании к краевому парламенту в четверг.Уровень валового регионального продукта в 2022 году сохранился на достигнутом в прежние годы показателе и составил 1 триллион 142 миллиарда рублей. Наблюдался рост притока инвестиций на 1,8%. В минувшем году он составил 286,4 миллиарда рублей. При этом глава региона подчеркнул необходимость увеличения объема инвестиций в экономику Ставрополья."У нас есть задел для того, уже в ближайший год увеличить этот объем и перешагнуть за 300 миллиардов рублей. Ставлю такую задачу перед Минэкомразвития края. Сегодня инвестиции - это не только то, что приносит рабочие места и рост заработка для жителей Ставрополья. Это вложение в технологии, компетенции и фактически в способность нашей страны противостоять внешним экономическим угрозам. И инвесторы продолжают работать на всех инвестиционных площадках Ставрополья – в регпарках, на территория опережающего экономического развития", – отметил Владимиров.Губернатор также подчеркнул важность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Было отмечено, что на начало 2023 года в крае на 13% выросло число работающих в этой сфере – до 94 тысяч. Вдвое выросло количество самозанятых граждан –сейчас оно составляет 109 тысяч человек."Министерствам, которые курируют реальный сектор экономики — это в первую очередь Минэкономразвития, Минпром, Минсельхоз – поручаю проанализировать эффективность применяемых мер поддержки бизнеса. Нам надо объективно оценивать их, видоизменять и дорабатывать, чтобы они максимально соответствовали потребностям текущего дня. Предпринимателям нужно не то, что красиво выглядит на бумаге, а то, что реально делает жизнь проще", – сказал Владимиров.
https://ria.ru/20230412/turisty-1864909040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ставропольский край планирует увеличить привлечение инвестиций в регион в 2023 году до 300 миллиардов рублей, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.
Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров
в ежегодном послании к краевому парламенту в четверг.
Уровень валового регионального продукта в 2022 году сохранился на достигнутом в прежние годы показателе и составил 1 триллион 142 миллиарда рублей. Наблюдался рост притока инвестиций на 1,8%. В минувшем году он составил 286,4 миллиарда рублей. При этом глава региона подчеркнул необходимость увеличения объема инвестиций в экономику Ставрополья.
«
"У нас есть задел для того, уже в ближайший год увеличить этот объем и перешагнуть за 300 миллиардов рублей. Ставлю такую задачу перед Минэкомразвития края. Сегодня инвестиции - это не только то, что приносит рабочие места и рост заработка для жителей Ставрополья. Это вложение в технологии, компетенции и фактически в способность нашей страны противостоять внешним экономическим угрозам. И инвесторы продолжают работать на всех инвестиционных площадках Ставрополья – в регпарках, на территория опережающего экономического развития", – отметил Владимиров.
Губернатор также подчеркнул важность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Было отмечено, что на начало 2023 года в крае на 13% выросло число работающих в этой сфере – до 94 тысяч. Вдвое выросло количество самозанятых граждан –сейчас оно составляет 109 тысяч человек.
"Министерствам, которые курируют реальный сектор экономики — это в первую очередь Минэкономразвития
, Минпром, Минсельхоз
– поручаю проанализировать эффективность применяемых мер поддержки бизнеса. Нам надо объективно оценивать их, видоизменять и дорабатывать, чтобы они максимально соответствовали потребностям текущего дня. Предпринимателям нужно не то, что красиво выглядит на бумаге, а то, что реально делает жизнь проще", – сказал Владимиров.
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