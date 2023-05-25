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Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
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16:10 25.05.2023
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Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин
Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:10
2023-05-25T16:10
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин. "Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют Центральных банков", - сказал он во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Путин поблагодарил всех руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин

Путин: важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает
Президент РФ Владимир Путин выступает - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют Центральных банков", - сказал он во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Путин поблагодарил всех руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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