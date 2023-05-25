https://ria.ru/20230525/integratsiya-1874128136.html
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2023
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин
Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:10
2023-05-25T16:10
2023-05-25T16:10
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин. "Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют Центральных банков", - сказал он во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Путин поблагодарил всех руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку.
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Важно продолжать формирование зон свободной торговли, заявил Путин
Путин: важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно продолжать формирование зон свободной торговли с заинтересованными странами, и в том числе предложить им совместно использовать имеющуюся у участников пятерки международную платежную инфраструктуру национальных валют и цифровых валют Центральных банков", - сказал он во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Путин поблагодарил всех руководителей стран-членов ЕАЭС за тесное взаимодействие и взаимную поддержку.
Лукашенко выступил за активизацию взаимодействия ЕАЭС с ШОС, БРИКС и АСЕАН