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Американская Guess выкупила долю российского партнера в бизнесе в стране - РИА Новости, 25.05.2023
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09:53 25.05.2023 (обновлено: 11:32 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/guess-1874010990.html
Американская Guess выкупила долю российского партнера в бизнесе в стране
Американская Guess выкупила долю российского партнера в бизнесе в стране - РИА Новости, 25.05.2023
Американская Guess выкупила долю российского партнера в бизнесе в стране
Структура Guess Europe sagl американского производителя и продавца одежды Guess, зарегистрированная в Швейцарии, выкупила долю партнера Вячеслава Шикулова в... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:53
2023-05-25T11:32
экономика
швейцария
guess
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Структура Guess Europe sagl американского производителя и продавца одежды Guess, зарегистрированная в Швейцарии, выкупила долю партнера Вячеслава Шикулова в российском бизнесе, следует из данных реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Соответствующие изменения внесены 22 мая.В 2016 году Guess? Europe BV и бизнесмен Вячеслав Шикулов стали учредителями "Гесс? Сиайэс", в котором им принадлежало 70 и 30% долей соответственно. Тогда уточнялось, что операционной деятельностью будет заниматься сама компания, а Шикулов станет отвечать за развитие. При этом согласно отчету Guess за 2022 год сеть участвует в соглашении о продаже обыкновенных ценных бумаг, которые представляют собой оставшуюся неконтролирующую долю участия в ее дочерней компании, находящейся в основной собственности, Guess CIS."Соглашение о выкупе акций Guess CIS, представляющее собой 30% от общей доли акций этой дочерней компании, может быть реализовано по усмотрению держателя неконтролирующей доли путем направления письменного уведомления в течение периода, начинающегося после пятой годовщины соглашения до 31 декабря 2025 года, или раньше в определенных обстоятельствах", - говорится в этих материалах."Балансовая стоимость выкупаемой неконтрольной доли участия, относящейся к Guess CIS, составляла 9,1 миллиона долларов и 3 миллиона по состоянию на каждый из финансовых годов, закончившихся 29 января 2022 года и 30 января 2021 года", - также говорится там.Guess - американская розничная компания, основанная в 1981 года. Развивает одноименный бренд и специализируется на производстве и продаже одежды и аксессуаров. С 2005 по 2010 года работала в России с дистрибьютором "Джамилько", который также занимается такими брендами, как New Balance, DKNY и рядом других. После 2016 года американский бренд решил развиваться на российском рынке самостоятельно.
https://realty.ria.ru/20230406/metropolis-1863383380.html
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экономика, швейцария, guess, россия
Экономика, Швейцария, Guess, Россия
Американская Guess выкупила долю российского партнера в бизнесе в стране

Guess Europe sagl американского производителя одежды Guess выкупила долю Шикулова

CC BY 3.0 / Ramon FVelasquez / Guess, Cabanatuan CityМагазин Guess
Магазин Guess - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
CC BY 3.0 / Ramon FVelasquez / Guess, Cabanatuan City
Магазин Guess. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Структура Guess Europe sagl американского производителя и продавца одежды Guess, зарегистрированная в Швейцарии, выкупила долю партнера Вячеслава Шикулова в российском бизнесе, следует из данных реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).
Соответствующие изменения внесены 22 мая.
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В 2016 году Guess? Europe BV и бизнесмен Вячеслав Шикулов стали учредителями "Гесс? Сиайэс", в котором им принадлежало 70 и 30% долей соответственно. Тогда уточнялось, что операционной деятельностью будет заниматься сама компания, а Шикулов станет отвечать за развитие. При этом согласно отчету Guess за 2022 год сеть участвует в соглашении о продаже обыкновенных ценных бумаг, которые представляют собой оставшуюся неконтролирующую долю участия в ее дочерней компании, находящейся в основной собственности, Guess CIS.
«
"Соглашение о выкупе акций Guess CIS, представляющее собой 30% от общей доли акций этой дочерней компании, может быть реализовано по усмотрению держателя неконтролирующей доли путем направления письменного уведомления в течение периода, начинающегося после пятой годовщины соглашения до 31 декабря 2025 года, или раньше в определенных обстоятельствах", - говорится в этих материалах.
"Балансовая стоимость выкупаемой неконтрольной доли участия, относящейся к Guess CIS, составляла 9,1 миллиона долларов и 3 миллиона по состоянию на каждый из финансовых годов, закончившихся 29 января 2022 года и 30 января 2021 года", - также говорится там.
Guess - американская розничная компания, основанная в 1981 года. Развивает одноименный бренд и специализируется на производстве и продаже одежды и аксессуаров. С 2005 по 2010 года работала в России с дистрибьютором "Джамилько", который также занимается такими брендами, как New Balance, DKNY и рядом других. После 2016 года американский бренд решил развиваться на российском рынке самостоятельно.
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