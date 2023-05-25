https://ria.ru/20230525/gripp-1874055841.html
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в России
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в России - РИА Новости, 25.05.2023
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в России
Варианты вируса гриппа птиц, которые есть в России, не несут рисков для людей, но в зарубежных поездках нужно быть аккуратными, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:21
2023-05-25T12:21
2023-05-25T12:23
общество
россия
йошкар-ола
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
распространение "птичьего гриппа" в россии
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С.-ПЕТЕРУБРГ, 25 мая - РИА Новости. Варианты вируса гриппа птиц, которые есть в России, не несут рисков для людей, но в зарубежных поездках нужно быть аккуратными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы системно вместе с министерством сельского хозяйства занимаемся этой проблемой. Отмечу, что эта проблема, характерная не только Российской Федерации. На сегодняшний день варианты вируса гриппа птиц, которые мы видим на территории РФ, не опасны для человека. Рисков для людей нет", - сказала Попова журналистам. Она отметила, что в то же время нужно быть аккуратными при поездках за границу."На территории Российской Федерации абсолютно безопасной остается продукция птицеводства. Мы продолжаем заниматься этой проблемой, внимательно наблюдая за изменением вируса птичьего гриппа", - добавила Попова. С начала мая карантин по птичьему гриппу ввели в Йошкар-Оле. Кроме того, режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа ввели в Кировской области и в удмуртском городе Глазове и его окрестностях. В прошлый четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. В тот же день карантин до 1 августа также ввели в Калининграде и в Сыктывкаре.
https://ria.ru/20230518/gripp-1872754737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, йошкар-ола, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, распространение "птичьего гриппа" в россии
Общество, Россия, Йошкар-Ола, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Распространение "птичьего гриппа" в России
Попова рассказала о ситуации с птичьим гриппом в России
Попова: варианты вируса птичьего гриппа, которые есть в России, не опасны для человека