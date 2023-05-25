https://ria.ru/20230525/gosduma-1873992525.html
В Госдуме назвали угрозы Киева проявлением террористической сущности
В Госдуме назвали угрозы Киева проявлением террористической сущности - РИА Новости, 25.05.2023
В Госдуме назвали угрозы Киева проявлением террористической сущности
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением террористической сущности киевского режима слова замначальника главного управления... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T07:57
2023-05-25T07:57
2023-05-25T07:57
киев
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением террористической сущности киевского режима слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что президент России Владимир Путин находится во главе списка целей ведомства. Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Welt, что "приоритетная задача (военной разведки – ред.) - уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать", а Путин, который "координирует и решает, что происходит", находится во главе списка целей украинского ведомства. "Киевский режим показывает свое зверское обличье и террористическую сущность. Подобными заявлениями не запугать Россию, а вот они подписали себе смертный приговор. Украина должна быть объявлена террористическим государством, а западные страны, поставляющие ей оружие, – спонсорами терроризма", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня снова актуальна фраза Путина о том, что террористов нужно "мочить в сортире". "С террористами разговор должен быть коротким. Их будут преследовать везде. Засевшим у власти террористам в Киеве пора начинать бояться и думать, куда бежать", - сказал депутат ГД.
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873833486.html
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киев, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, политика
Киев, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Политика
В Госдуме назвали угрозы Киева проявлением террористической сущности
Шеремет: киевский режим проявляет террористическую сущность, угрожая президенту России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал проявлением террористической сущности киевского режима слова замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что президент России Владимир Путин находится во главе списка целей ведомства.
Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Welt, что "приоритетная задача (военной разведки – ред.) - уничтожить командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать", а Путин, который "координирует и решает, что происходит", находится во главе списка целей украинского ведомства.
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"Киевский режим показывает свое зверское обличье и террористическую сущность. Подобными заявлениями не запугать Россию, а вот они подписали себе смертный приговор. Украина должна быть объявлена террористическим государством, а западные страны, поставляющие ей оружие, – спонсорами терроризма", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, сегодня снова актуальна фраза Путина о том, что террористов нужно "мочить в сортире".
"С террористами разговор должен быть коротким. Их будут преследовать везде. Засевшим у власти террористам в Киеве пора начинать бояться и думать, куда бежать", - сказал депутат ГД.
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