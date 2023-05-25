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Госдолг США превысил российский более чем в сто раз - РИА Новости, 25.05.2023
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06:03 25.05.2023 (обновлено: 09:09 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/gosdolg-1873987614.html
Госдолг США превысил российский более чем в сто раз
Госдолг США превысил российский более чем в сто раз - РИА Новости, 25.05.2023
Госдолг США превысил российский более чем в сто раз
Американский государственный долг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных министерств... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T06:03
2023-05-25T09:09
экономика
сша
япония
китай
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский государственный долг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных министерств финансов.Для сравнения в анализе брался показатель совокупного прямого долга центрального (федерального) правительства на конец четвертого квартала 2022 года.При этом госдолг США также превысил совокупную задолженность правительств следующих 13 крупнейших стран-должников. По итогам прошлого года он достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов.На втором месте в мире находится правительство Японии с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем расположился Китай с 3,75 триллиона долларов. Правительство Британии задолжало 3,03 триллиона долларов, а итальянские центральные власти замыкают пятерку антилидеров с 2,88 триллиона долларов. Далее идут Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится 12,15 триллиона долларов.В то же время российский госдолг по итогам прошлого года составил лишь 294,8 миллиарда долларов, что также в 33 раза меньше японского, и в 13 раз — китайского.Пока большинство стран не опубликовали данные по госдолгу за первый квартал 2023 года, но за первые три месяца этого года задолженность российского правительства сократилась на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,2 процента. Об уменьшении также отчиталась Япония (-0,2 процента).Одновременно американский госдолг продолжил рост — на 0,1 процента, достигнув нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и "пробив" законодательно установленный потолок. После этого Минфин США применил чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а Белый дом призвал конгресс поднять лимит возможной задолженности. Сейчас в стране идут дебаты о повышении потолка. Соглашения нужно достичь к июню, иначе в Штатах произойдет первый с 1979 года дефолт.
https://ria.ru/20230522/gosdolg-1873519664.html
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экономика, сша, япония, китай, россия
Экономика, США, Япония, Китай, Россия
Госдолг США превысил российский более чем в сто раз

Госдолг США превысил российский в 107 раз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Российский рубль и американский доллар. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Американский государственный долг по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных министерств финансов.
Для сравнения в анализе брался показатель совокупного прямого долга центрального (федерального) правительства на конец четвертого квартала 2022 года.
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22 мая, 23:25
При этом госдолг США также превысил совокупную задолженность правительств следующих 13 крупнейших стран-должников. По итогам прошлого года он достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов.
На втором месте в мире находится правительство Японии с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем расположился Китай с 3,75 триллиона долларов. Правительство Британии задолжало 3,03 триллиона долларов, а итальянские центральные власти замыкают пятерку антилидеров с 2,88 триллиона долларов. Далее идут Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — на них совокупно приходится 12,15 триллиона долларов.
В то же время российский госдолг по итогам прошлого года составил лишь 294,8 миллиарда долларов, что также в 33 раза меньше японского, и в 13 раз — китайского.
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22 мая, 09:59
Пока большинство стран не опубликовали данные по госдолгу за первый квартал 2023 года, но за первые три месяца этого года задолженность российского правительства сократилась на 15,2 миллиарда долларов, или на 5,2 процента. Об уменьшении также отчиталась Япония (-0,2 процента).
Одновременно американский госдолг продолжил рост — на 0,1 процента, достигнув нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и "пробив" законодательно установленный потолок. После этого Минфин США применил чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций, а Белый дом призвал конгресс поднять лимит возможной задолженности. Сейчас в стране идут дебаты о повышении потолка. Соглашения нужно достичь к июню, иначе в Штатах произойдет первый с 1979 года дефолт.
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