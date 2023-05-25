https://ria.ru/20230525/gololed-1873987145.html
Власти Норильска предупредили о гололеде
Власти Норильска предупредили о гололеде - РИА Новости, 25.05.2023
Власти Норильска предупредили о гололеде
Водителей Норильска попросили соблюдать меры предосторожности из-за сильного гололеда на дорогах города, сообщает мэрия Норильска. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T05:25
2023-05-25T05:25
2023-05-25T05:25
норильск
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 мая – РИА Новости. Водителей Норильска попросили соблюдать меры предосторожности из-за сильного гололеда на дорогах города, сообщает мэрия Норильска. "ГИБДД города Норильск предупреждает о сильном гололеде на автодорогах города Норильска. Просьба к водителям соблюдать осторожность и безопасную скорость движения. По возможности не пользоваться личным автотранспортом", - говорится в сообщении. По информации мэрии, дорога до аэропорта Норильска открыта для всех видов транспорта. В региональном главке МЧС сообщили, что в пригородах Норильска местами еще наблюдается небольшой снежный покров, и пожарным машинам порою приходится пробираться сквозь небольшие сугробы. По данным сервиса "Яндекс.Погода", в Норильске в четверг пасмурно, температура днем составит около плюс пяти, ночью – ноль градусов.
https://ria.ru/20230525/reka-1873985193.html
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норильск, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Норильск, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Власти Норильска предупредили о гололеде
Мэрия Норильска: водители должны соблюдать меры предосторожности из-за гололеда