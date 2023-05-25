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Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества

Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества - РИА Новости, 25.05.2023

Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников Отечества. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:46

2023-05-25T13:46

2023-05-25T13:46

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

сво

спецоперация

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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников Отечества. "Этот год уже по факту является для нас годом защитников Отечества. Предлагаю его объявить таким официально. И отработать с главной мыслью в уме и в сердце – все для передовой, все для наших воинов. Мы победим", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. Он также предложил местным властям проработать возможность использования санаторно-курортного потенциала края для реабилитации участников СВО. "Те из наших земляков, кто вернулся с передовой, должны иметь возможность как минимум один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. Тем, кто нуждается в медицинской реабилитации, необходимо обеспечить прохождение такого оздоровления в соответствии с врачебными показаниями. Максимально для этих целей должна использоваться санаторно-курортная база региона Кавказских Минеральных Вод", - заявил губернатор и поручил подготовить необходимую для этого нормативную базу к осени текущего года. По его словам, система поддержки участников СВО также должна учитывать обслуживание без очередей в медучреждениях и МФЦ, бесплатную юридическую помощь во всех райцентрах, помощь в оформлении документов.

https://ria.ru/20230517/gosprogrammy-1872443458.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, сво, спецоперация