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Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества
Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества - РИА Новости, 25.05.2023
Губернатор Ставрополья объявил 2023-й в регионе годом защитников Отечества
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников Отечества. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:46
2023-05-25T13:46
2023-05-25T13:46
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
сво
спецоперация
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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 2023 год в регионе годом защитников Отечества. "Этот год уже по факту является для нас годом защитников Отечества. Предлагаю его объявить таким официально. И отработать с главной мыслью в уме и в сердце – все для передовой, все для наших воинов. Мы победим", - сказал Владимиров, выступая с ежегодным посланием в краевой думе. Он также предложил местным властям проработать возможность использования санаторно-курортного потенциала края для реабилитации участников СВО. "Те из наших земляков, кто вернулся с передовой, должны иметь возможность как минимум один раз в год пройти санаторно-курортное лечение. Тем, кто нуждается в медицинской реабилитации, необходимо обеспечить прохождение такого оздоровления в соответствии с врачебными показаниями. Максимально для этих целей должна использоваться санаторно-курортная база региона Кавказских Минеральных Вод", - заявил губернатор и поручил подготовить необходимую для этого нормативную базу к осени текущего года. По его словам, система поддержки участников СВО также должна учитывать обслуживание без очередей в медучреждениях и МФЦ, бесплатную юридическую помощь во всех райцентрах, помощь в оформлении документов.
https://ria.ru/20230517/gosprogrammy-1872443458.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, сво, спецоперация
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, СВО, Спецоперация