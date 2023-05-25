https://ria.ru/20230525/gladkov-1874156435.html

Гладков встретился с участниками военно-исторических сборов "Армата"

Гладков встретился с участниками военно-исторических сборов "Армата" - РИА Новости, 25.05.2023

Гладков встретился с участниками военно-исторических сборов "Армата"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Новом Осколе, где проходят военно-исторические сборы "Армата" для школьников и студентов, всего на... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T17:47

2023-05-25T17:47

2023-05-25T17:47

белгородская область

вячеслав гладков

россия

новый оскол

досааф

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БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Новом Осколе, где проходят военно-исторические сборы "Армата" для школьников и студентов, всего на семи площадках лагеря в этом году подготовку смогут пройти более 7 тысяч молодых людей, сообщила пресс-служба правительства региона. Сообщается, что с 22 мая на базе Новооскольского Центра патриотического воспитания начала работу первая площадка проведения военно-исторических сборов "Армата". "В палаточном лагере на 5 дней собрались ученики 8-10-х классов школ, а также студенты колледжей и техникумов, пожелавшие на собственном опыте узнать, как это жить по армейскому уставу - ходить в караулы, дежурить на кухне, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы", - рассказали в пресс-службе. Ребята проходят экспресс-курс обучения по военно-медицинской, тактической, радиационно-химической, строевой и физической подготовке, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия. А главное, они объединились в "Войсковое братство". В этом году, кроме того, запланировано изучение новых дисциплин: правила оказания первой доврачебной помощи, основы безопасности и жизнедеятельности, правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации, пилотирование БПЛА, ориентирование, топография, "спасение на воде", в рамках которой каждый курсант научится преодолевать водные преграды самостоятельно и при необходимости оказывать помощь своему товарищу. Учебный и воспитательный процесс обеспечивают 22 инструктора регионального отделения ДОСААФ, Центра патриотического воспитания молодёжи и образовательных организаций области. Среди наставников ветераны воинской службы и правоохранительных органов, участники СВО, люди с боевым опытом, удостоенные государственных наград. Все они прошли педагогическую подготовку. Сборы в Новом Осколе будут проходить с 22 мая по 28 июля 2023 года — всего 10 смен по 253 участника каждая. "Губернатор поинтересовался у ребят, что им больше всего нравится. Юные курсанты в числе любимых отметили занятия по оказанию первой медицинской помощи и тактику ведения боя, при изучении которой использовался лазертаг", - отметили в пресс-службе. Ребята также отмечали комфортные условия размещения и качественное питание. Аналогичные сборы пройдут еще на 6 площадках в Алексеевском, Губкинском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах. Проект военно-исторических сборов "Армата" стартовал как пилотный проект министерства по делам молодёжи Белгородской области в 2022 году. Он вызвал большой позитивный отклик со стороны ребят и их родителей, после чего было принято решение существенно увеличить масштабы сборов. В прошлом году "Армата" проходила на одной площадке и за 8 смен охватила 2,2 тысячи участников. В 2023 году будет проведено 47 смен для более 7 тысяч участников – это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Есть планы по организации отдельных смен для девушек, поскольку с их стороны было много просьб об участии в проекте. "Площадки организованы в районах, максимально удаленных от приграничья, с соблюдением всех мер безопасности. При этом решение о проведении каждой новой смены принимается с учётом оперативной обстановки в регионе", - добавили в правительстве.

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россия

новый оскол

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия, новый оскол, досааф