https://ria.ru/20230525/gerb-1874073963.html

Кравцов: в рамках "Разговоров о важном" обсудят 30-летие герба РФ

Кравцов: в рамках "Разговоров о важном" обсудят 30-летие герба РФ - РИА Новости, 25.05.2023

Кравцов: в рамках "Разговоров о важном" обсудят 30-летие герба РФ

В рамках школьных "Разговоров о важном" в новом учебном году обсудят 100-летие "Мосфильма", 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и 30-летие герба... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T13:22

2023-05-25T13:22

2023-05-25T13:30

год педагога и наставника

общество

сн_образование

социальный навигатор

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874063584_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fffa2bcd8bdd1c7434e942c7d01be4b2.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В рамках школьных "Разговоров о важном" в новом учебном году обсудят 100-летие "Мосфильма", 225-летие со дня рождения Александра Пушкина и 30-летие герба России, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас "Разговоры о важном" отражают в том числе исторические события, поэтому у нас в следующем году 100 лет "Мосфильму", урок у нас будет 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, 30 лет государственному гербу Российской Федерации", - сказал Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Глава Минпросвещения добавил, что также занятия будут посвящены снятию блокады Ленинграда, 215-летию со дня рождения Николая Гоголя, 90-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева, 200-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова и 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. Кроме того, Кравцов поинтересовался у участвовавшей в конференции школьницы из Белгородской области, какие темы ей было бы интересно включить в занятия – она ответила, что хотела бы, чтобы одно из занятий было посвящено теме "Спорт и здоровье". Министр обещал учесть это предложение. "Разговоры о важном" – цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью заявлено развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября 2022 года, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них. Последнее в учебном году занятие, посвященное теме счастья, прошло в школах 22 мая.

https://sn.ria.ru/20230525/ministr-1874055129.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор, сергей кравцов