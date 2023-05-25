https://ria.ru/20230525/genotsid-1874047056.html

Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом

Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.05.2023

Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом

Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:49

2023-05-25T11:49

2023-05-25T12:19

московская область (подмосковье)

россия

ссср

генеральная прокуратура рф

происшествия

игорь краснов

владимир путин

московский областной суд

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в релизе.По информации ведомства, оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования."Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 триллиона рублей", - уточняется в релизе.Поясняется, что в суд предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела.Заявление подано в Московский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.Ранее суды признавали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе, на Ставрополье, в Ростовской области, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

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ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), россия, ссср, генеральная прокуратура рф, происшествия, игорь краснов, владимир путин, московский областной суд