Рейтинг@Mail.ru
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 25.05.2023 (обновлено: 12:19 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/genotsid-1874047056.html
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.05.2023
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом
Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:49
2023-05-25T12:19
московская область (подмосковье)
россия
ссср
генеральная прокуратура рф
происшествия
игорь краснов
владимир путин
московский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в релизе.По информации ведомства, оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования."Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 триллиона рублей", - уточняется в релизе.Поясняется, что в суд предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела.Заявление подано в Московский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.Ранее суды признавали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе, на Ставрополье, в Ростовской области, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html
https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html
московская область (подмосковье)
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, ссср, генеральная прокуратура рф, происшествия, игорь краснов, владимир путин, московский областной суд
Московская область (Подмосковье), Россия, СССР, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Московский областной суд
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом

Генпрокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в релизе.
Второй Белорусский фронт. Гитлеровские солдаты сдаются в плен - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Памятник человеческому зверству". Что на самом деле произошло в Хатыни
22 марта, 08:00
По информации ведомства, оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования.
«
"Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 триллиона рублей", - уточняется в релизе.
Поясняется, что в суд предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела.
Заявление подано в Московский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
Ранее суды признавали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе, на Ставрополье, в Ростовской области, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
Здание Федеральной службы безопасности России - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Опубликованы документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР
5 мая, 00:09
 
Московская область (Подмосковье)РоссияСССРГенеральная прокуратура РФПроисшествияИгорь КрасновВладимир ПутинМосковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала