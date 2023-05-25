https://ria.ru/20230525/genotsid-1874047056.html
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом - РИА Новости, 25.05.2023
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом
Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:49
2023-05-25T11:49
2023-05-25T12:19
московская область (подмосковье)
россия
ссср
генеральная прокуратура рф
происшествия
игорь краснов
владимир путин
московский областной суд
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура Московской области направила в суд заявление с просьбой признать геноцидом народов СССР во время Великой Отечественной войны преступления нацистов в Подмосковье, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по январь 1942 года территории Подмосковья", - говорится в релизе.По информации ведомства, оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для разминирования."Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 триллиона рублей", - уточняется в релизе.Поясняется, что в суд предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела.Заявление подано в Московский областной суд для защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.Ранее суды признавали геноцидом действия фашистов в годы Великой Отечественной войны, в том числе, на Ставрополье, в Ростовской области, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html
https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), россия, ссср, генеральная прокуратура рф, происшествия, игорь краснов, владимир путин, московский областной суд
Московская область (Подмосковье), Россия, СССР, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Игорь Краснов, Владимир Путин, Московский областной суд
Преступления гитлеровцев в Подмосковье могут признать геноцидом
Генпрокуратура попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье