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"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS - РИА Новости, 25.05.2023
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18:26 25.05.2023 (обновлено: 19:01 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/gazprom-1874168254.html
"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS
"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS - РИА Новости, 25.05.2023
"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS
"Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:26
2023-05-25T19:01
газпром
экономика
турция
botas
в мире
природный газ
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома"."Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", - сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера турецкой компании BOTAS Ари Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкие официальные ведомства не комментировали данную информацию.Турецкая Botas - государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом.В начале апреля Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
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газпром, экономика, турция, botas, в мире, природный газ, россия
Газпром, Экономика, Турция, BOTAS, В мире, Природный газ, Россия
"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS

"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче под его управление турецкой BOTAS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ
Логотип компании ПАО Газпром нефть на выставке ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть" на выставке ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома".
«
"Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", - сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.
Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера турецкой компании BOTAS Ари Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкие официальные ведомства не комментировали данную информацию.
Турецкая Botas - государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом.
В начале апреля Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.
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