https://ria.ru/20230525/gazprom-1874168254.html

"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS

"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS - РИА Новости, 25.05.2023

"Газпром" опроверг сообщения о переговорах по передаче турецкой BOTAS

"Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:26

2023-05-25T18:26

2023-05-25T19:01

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турция

botas

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природный газ

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Газпром" опровергает информацию ряда СМИ Турции о возможной передаче ему в управление турецкой компании Botas, говорится в сообщении "Газпрома"."Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление "Газпрому" турецкой компании Botas, полностью не соответствует действительности", - сообщил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале.Ранее ряд турецких оппозиционных СМИ со ссылкой на экс-функционера турецкой компании BOTAS Ари Арифа Актюрка сообщили о якобы возможности передачи в управление "Газпрома" части акций Botas из-за задолженностей по газу. Турецкие официальные ведомства не комментировали данную информацию.Турецкая Botas - государственная компания, занимается транспортом нефти и газа, а также трейдингом.В начале апреля Турецкий парламент утвердил внесение изменений в структуру нефтегазовой госкомпании Botas с целью реализации проекта газового хаба, сообщала газета Sabah. Отмечалось, что законопроект, принятый Великим национальным собранием (парламентом) Турции, откроет частному сектору путь к импорту природного газа.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в начале марта сообщал, что вопрос о предложенном Россией газовом хабе в Турции будет вынесен на обсуждение парламента: для его реализации необходимы законодательные изменения.

https://ria.ru/20230522/gazprom-1873460347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, экономика, турция, botas, в мире, природный газ, россия