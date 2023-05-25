https://ria.ru/20230525/gaz-1874024446.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 25.05.2023
Цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров
Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе впервые за два года опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:43
2023-05-25T10:43
2023-05-25T14:05
экономика
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нидерланды
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе впервые за два года опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Вскоре стоимость опустилась до отметки ниже 300 долларов. Пока ценовой минимум четверга составляет 286,4 доллара за тысячу кубометров (−7,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 310,3 доллара за тысячу кубометров.Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока наконец впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Минимум четверга - это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.
https://ria.ru/20230524/gaz-1873919361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, нидерланды
Экономика, Европа, Нидерланды
Цены на газ в Европе опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе впервые за два года опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE
.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). Вскоре стоимость опустилась до отметки ниже 300 долларов. Пока ценовой минимум четверга составляет 286,4 доллара за тысячу кубометров (−7,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 310,3 доллара за тысячу кубометров.
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Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока наконец впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Минимум четверга - это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.
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