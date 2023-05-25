https://ria.ru/20230525/franchetti-1874068559.html
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти - РИА Новости, 25.05.2023
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти
Cуд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, сообщает в четверг телеканал CT24 со ссылкой на городской суд. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:03
2023-05-25T13:03
2023-05-25T13:27
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александр франчетти
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Cуд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, сообщает в четверг телеканал CT24 со ссылкой на городской суд."Дело россиянина Александра Франчетти... будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги", - сказано в материале.В обжаловании Франчетти обвиняют в создании ОПГ, целью которых была "организация диверсий и вооруженных нападений на украинские правительственные силы, население Украины и объекты критической инфраструктуры", чтобы поспособствовать возвращению Крыма и Севастополя в состав России. За это ему может грозить до 15 лет заключения, сообщает телеканал.Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.В октябре 2022 года суд Праги вынес оправдательный приговор и сообщил, что Франчетти может покинуть страну, после чего он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20221021/franchetti-1825674864.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, александр франчетти, россия
В мире, Прага, Александр Франчетти, Россия
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти
Cуд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти