Рейтинг@Mail.ru
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 25.05.2023 (обновлено: 13:27 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/franchetti-1874068559.html
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти - РИА Новости, 25.05.2023
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти
Cуд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, сообщает в четверг телеканал CT24 со ссылкой на городской суд. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T13:03
2023-05-25T13:27
в мире
прага
александр франчетти
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038946_66:11:934:499_1920x0_80_0_0_5ba62320ecc03b389c9e222038642000.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Cуд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, сообщает в четверг телеканал CT24 со ссылкой на городской суд."Дело россиянина Александра Франчетти... будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги", - сказано в материале.В обжаловании Франчетти обвиняют в создании ОПГ, целью которых была "организация диверсий и вооруженных нападений на украинские правительственные силы, население Украины и объекты критической инфраструктуры", чтобы поспособствовать возвращению Крыма и Севастополя в состав России. За это ему может грозить до 15 лет заключения, сообщает телеканал.Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.В октябре 2022 года суд Праги вынес оправдательный приговор и сообщил, что Франчетти может покинуть страну, после чего он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20221021/franchetti-1825674864.html
прага
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038946_138:0:819:511_1920x0_80_0_0_b306b29e39d7d49b142c640e64a08c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прага, александр франчетти, россия
В мире, Прага, Александр Франчетти, Россия
В Праге отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Cуд в Праге отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти

© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге
Александр Франчетти в суде в Праге
© РИА Новости
Александр Франчетти в суде в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Cуд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, сообщает в четверг телеканал CT24 со ссылкой на городской суд.
"Дело россиянина Александра Франчетти... будет снова рассматриваться в городском суде Праги. Первоначальный оправдательный вердикт был обжалован Верховным судом Праги", - сказано в материале.
В обжаловании Франчетти обвиняют в создании ОПГ, целью которых была "организация диверсий и вооруженных нападений на украинские правительственные силы, население Украины и объекты критической инфраструктуры", чтобы поспособствовать возвращению Крыма и Севастополя в состав России. За это ему может грозить до 15 лет заключения, сообщает телеканал.
Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
В октябре 2022 года суд Праги вынес оправдательный приговор и сообщил, что Франчетти может покинуть страну, после чего он вернулся в Россию.
Александр Франчетти
Адвокат Франчетти рассказала, что он имеет право уехать из Чехии
21 октября 2022, 14:25
 
В миреПрагаАлександр ФранчеттиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала