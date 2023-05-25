https://ria.ru/20230525/evrosoyuz-1873977363.html

ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ

ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023

ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ

ЕС обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет Financial Times. РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T00:10

2023-05-25T00:10

2023-05-25T00:49

экономика

россия

киев

европа

эльвира набиуллина

дмитрий песков

мария захарова

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_258:456:2898:1941_1920x0_80_0_0_c77f9f5ddf58bdeeda08055c7aaaddd1.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ЕС обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет Financial Times. "Чиновники из стран-членов (ЕС) и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear", — говорится в публикации.Некоторые должностные лица полагают, что подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.Как отмечает газета со ссылкой на данные правительства Бельгии, санкции, введенные странами ЕС, привели к заморозке 196,6 миллиарда евро российских активов в Euroclear, из которых 180 миллиардов евро — активы российского Центробанка. Однако некоторые источники предупредили о необходимости рассмотреть юридические последствия подобных действий из-за их возможного воздействия на финансовые рынки. Отмечается, что чиновники Евросоюза планируют представить более конкретные предложения относительно российских активов на встрече лидеров блока в конце июня. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник сообщил, что в организации рассматривают для этих целей "возможное инвестирование" средств Банка России, но не конфискацию.

https://ria.ru/20230516/aktivy-1872050990.html

https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html

россия

киев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, киев, европа, эльвира набиуллина, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире