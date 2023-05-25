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ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
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00:10 25.05.2023 (обновлено: 00:49 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/evrosoyuz-1873977363.html
ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ
ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2023
ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ
ЕС обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет Financial Times. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T00:10
2023-05-25T00:49
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россия
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европа
эльвира набиуллина
дмитрий песков
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ЕС обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет Financial Times. &quot;Чиновники из стран-членов (ЕС) и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear&quot;, — говорится в публикации.Некоторые должностные лица полагают, что подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.Как отмечает газета со ссылкой на данные правительства Бельгии, санкции, введенные странами ЕС, привели к заморозке 196,6 миллиарда евро российских активов в Euroclear, из которых 180 миллиардов евро — активы российского Центробанка. Однако некоторые источники предупредили о необходимости рассмотреть юридические последствия подобных действий из-за их возможного воздействия на финансовые рынки. Отмечается, что чиновники Евросоюза планируют представить более конкретные предложения относительно российских активов на встрече лидеров блока в конце июня. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник сообщил, что в организации рассматривают для этих целей "возможное инвестирование" средств Банка России, но не конфискацию.
https://ria.ru/20230516/aktivy-1872050990.html
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экономика, россия, киев, европа, эльвира набиуллина, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Киев, Европа, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС обсудил отправку Киеву прибыли от замороженных активов России, пишут СМИ

FT: ЕС обсудил план по отправке Украине прибыли от замороженных активов России

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. ЕС обсудил план перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на 196,6 миллиарда евро, пишет Financial Times.
«

"Чиновники из стран-членов (ЕС) и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear", — говорится в публикации.

Некоторые должностные лица полагают, что подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.
Как отмечает газета со ссылкой на данные правительства Бельгии, санкции, введенные странами ЕС, привели к заморозке 196,6 миллиарда евро российских активов в Euroclear, из которых 180 миллиардов евро — активы российского Центробанка.
Однако некоторые источники предупредили о необходимости рассмотреть юридические последствия подобных действий из-за их возможного воздействия на финансовые рынки. Отмечается, что чиновники Евросоюза планируют представить более конкретные предложения относительно российских активов на встрече лидеров блока в конце июня.
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Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник сообщил, что в организации рассматривают для этих целей "возможное инвестирование" средств Банка России, но не конфискацию.
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