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Путин призвал увеличить число производств под маркой "Сделано в ЕврАзЭС" - РИА Новости, 25.05.2023
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16:08 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/evrazes-1874127645.html
Путин призвал увеличить число производств под маркой "Сделано в ЕврАзЭС"
Путин призвал увеличить число производств под маркой "Сделано в ЕврАзЭС" - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал увеличить число производств под маркой "Сделано в ЕврАзЭС"
Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость развития промышленной кооперации и увеличения количества новых совместных производств под общей торговой... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:08
2023-05-25T16:08
экономика
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость развития промышленной кооперации и увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС": важно, чтобы бренд завоевал популярность потребителей. "Прежде всего хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС". Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а Евразийский знак качества на товарах, изготовляемых на территории стран "пятерки", означал соответствии продукции самым высоким стандартам", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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экономика, евразийский экономический союз, владимир путин
Экономика, Евразийский экономический союз, Владимир Путин
Путин призвал увеличить число производств под маркой "Сделано в ЕврАзЭС"

Путин: нужно увеличить число производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость развития промышленной кооперации и увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС": важно, чтобы бренд завоевал популярность потребителей.
"Прежде всего хотел бы отметить необходимость развития промышленной кооперации, увеличения количества новых совместных производств под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС". Важно, чтобы такой новый бренд как можно скорее стал узнаваемым и завоевал популярность потребителей во всех наших странах, а Евразийский знак качества на товарах, изготовляемых на территории стран "пятерки", означал соответствии продукции самым высоким стандартам", - сказал Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
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ЭкономикаЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
 
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