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Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее - РИА Новости, 25.05.2023
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18:31 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eksport-1874170033.html
Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее
Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее - РИА Новости, 25.05.2023
Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее
Российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта, все больше услуг Российского экспортного РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:31
2023-05-25T18:31
республика адыгея
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта, все больше услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) и Центров поддержки экспорта аккумулируется на цифровой платформе "Мой экспорт", рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на стратегической сессии по экспорту в рамках форума "Время действовать" в Майкопе (Республика Адыгея).Кроме региональных предприятий и представителей органов исполнительной власти в мероприятии приняли участие руководители Центров поддержки экспорта Южного и Северо-Кавказского федеральных округов."Действующая линейка услуг по поддержке экспорта учитывает потребности любого экспортера: начинающему будет полезно пройти обучение по наиболее важным аспектам экспорта, опытному доступны многочисленные каналы поиска партнера", - сказала Минаева.Участники сессии также проявили интерес к добровольной сертификации "Сделано в России", которая помогает экспортерам продвигать продукцию на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" объединяет под единым "зонтиком" всех производителей российской продукции и подтверждает, что российское означает качественное, надежное и конкурентоспособное.
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Артем Смирнов
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республика адыгея, российский экспортный центр (рэц)
Республика Адыгея, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта, все больше услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) и Центров поддержки экспорта аккумулируется на цифровой платформе "Мой экспорт", рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на стратегической сессии по экспорту в рамках форума "Время действовать" в Майкопе (Республика Адыгея).
Кроме региональных предприятий и представителей органов исполнительной власти в мероприятии приняли участие руководители Центров поддержки экспорта Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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"Действующая линейка услуг по поддержке экспорта учитывает потребности любого экспортера: начинающему будет полезно пройти обучение по наиболее важным аспектам экспорта, опытному доступны многочисленные каналы поиска партнера", - сказала Минаева.
Участники сессии также проявили интерес к добровольной сертификации "Сделано в России", которая помогает экспортерам продвигать продукцию на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" объединяет под единым "зонтиком" всех производителей российской продукции и подтверждает, что российское означает качественное, надежное и конкурентоспособное.
 
Республика АдыгеяРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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