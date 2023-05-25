https://ria.ru/20230525/eksport-1874170033.html

Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее

Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее - РИА Новости, 25.05.2023

Инструменты поддержки экспорта и платформу "Мой экспорт" обсудили в Адыгее

Российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта, все больше услуг Российского экспортного РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:31

2023-05-25T18:31

2023-05-25T18:31

республика адыгея

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российскому предпринимателю доступен широкий инструментарий федеральных и региональных мер поддержки развития экспорта, все больше услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) и Центров поддержки экспорта аккумулируется на цифровой платформе "Мой экспорт", рассказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на стратегической сессии по экспорту в рамках форума "Время действовать" в Майкопе (Республика Адыгея).Кроме региональных предприятий и представителей органов исполнительной власти в мероприятии приняли участие руководители Центров поддержки экспорта Южного и Северо-Кавказского федеральных округов."Действующая линейка услуг по поддержке экспорта учитывает потребности любого экспортера: начинающему будет полезно пройти обучение по наиболее важным аспектам экспорта, опытному доступны многочисленные каналы поиска партнера", - сказала Минаева.Участники сессии также проявили интерес к добровольной сертификации "Сделано в России", которая помогает экспортерам продвигать продукцию на внешних рынках. Бренд "Сделано в России" объединяет под единым "зонтиком" всех производителей российской продукции и подтверждает, что российское означает качественное, надежное и конкурентоспособное.

https://ria.ru/20230516/reyting-1872108822.html

республика адыгея

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика адыгея, российский экспортный центр (рэц)