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В Киеве назвали главную слабость ВСУ
В Киеве назвали главную слабость ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве назвали главную слабость ВСУ
Вооруженные силы Украины недостаточно оснащены, чтобы начать контрнаступление против российской армии в этом году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:43
2023-05-25T09:43
2023-05-25T09:43
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины недостаточно оснащены, чтобы начать контрнаступление против российской армии в этом году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме", — утверждает он.По словам Соскина, достаточное количество оборудования и вооружения Киев сможет получить только к осени, но уже будет слишком поздно для какого-либо контрнаступления."Раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?" — указал он.Ранее экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявлял, что конфликт на Украине не завершится после возможного контрнаступления Киева.
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин
В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин
В Киеве назвали главную слабость ВСУ
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