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В Киеве назвали главную слабость ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
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09:43 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eks-sovetnik-1874006417.html
В Киеве назвали главную слабость ВСУ
В Киеве назвали главную слабость ВСУ - РИА Новости, 25.05.2023
В Киеве назвали главную слабость ВСУ
Вооруженные силы Украины недостаточно оснащены, чтобы начать контрнаступление против российской армии в этом году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:43
2023-05-25T09:43
в мире
украина
киев
сша
олег соскин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины недостаточно оснащены, чтобы начать контрнаступление против российской армии в этом году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.&quot;Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме&quot;, — утверждает он.По словам Соскина, достаточное количество оборудования и вооружения Киев сможет получить только к осени, но уже будет слишком поздно для какого-либо контрнаступления.&quot;Раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?&quot; — указал он.Ранее экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявлял, что конфликт на Украине не завершится после возможного контрнаступления Киева.
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в мире, украина, киев, сша, олег соскин
В мире, Украина, Киев, США, Олег Соскин
В Киеве назвали главную слабость ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин исключил наступление ВСУ в 2023 году из-за дефицита оружия

© AP Photo / Boghdan KutiepovВоенные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Военные медики укладывают тела убитых украинских солдат в пластиковые пакеты на дороге под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины недостаточно оснащены, чтобы начать контрнаступление против российской армии в этом году, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«

"Наступать нечем. Просто нечем. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме", — утверждает он.

По словам Соскина, достаточное количество оборудования и вооружения Киев сможет получить только к осени, но уже будет слишком поздно для какого-либо контрнаступления.
«

"Раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?" — указал он.

Ранее экс-спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявлял, что конфликт на Украине не завершится после возможного контрнаступления Киева.
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