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Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля - РИА Новости, 25.05.2023
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18:42 25.05.2023
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Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля
Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля - РИА Новости, 25.05.2023
Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля
Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета - лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии,... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T18:42
2023-05-25T18:42
армения
азербайджан
белоруссия
политика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета - лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. После переговоров и подписания совместных документов участники отправились на обед. В меню - салат из телятины с запеченными овощами, пельмени "астраханские" с осетриной, щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Перед "горячим" подавали щербет из ревеня и клубники. В меню основных блюд - филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками и каре ягненка с зеленой фасолью и томатами. На десерт - мусс из груши и карамели с пломбиром.
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
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армения, азербайджан, белоруссия, политика, россия, евразийский экономический союз
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Политика, Россия, Евразийский экономический союз
Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля

Лидеров стран ЕАЭС на встрече в Москве угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета - лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
После переговоров и подписания совместных документов участники отправились на обед.
В меню - салат из телятины с запеченными овощами, пельмени "астраханские" с осетриной, щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Перед "горячим" подавали щербет из ревеня и клубники.
В меню основных блюд - филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками и каре ягненка с зеленой фасолью и томатами. На десерт - мусс из груши и карамели с пломбиром.
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