https://ria.ru/20230525/eaes-1874174697.html

Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля

Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля - РИА Новости, 25.05.2023

Лидеров стран ЕАЭС угостили пельменями с осетриной и щами из щавеля

Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета - лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:42

2023-05-25T18:42

2023-05-25T18:42

армения

азербайджан

белоруссия

политика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета - лидеров Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. После переговоров и подписания совместных документов участники отправились на обед. В меню - салат из телятины с запеченными овощами, пельмени "астраханские" с осетриной, щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Перед "горячим" подавали щербет из ревеня и клубники. В меню основных блюд - филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками и каре ягненка с зеленой фасолью и томатами. На десерт - мусс из груши и карамели с пломбиром.

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

армения

азербайджан

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, азербайджан, белоруссия, политика, россия, евразийский экономический союз