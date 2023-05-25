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ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства, заявил Лукашенко
ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.05.2023
ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при определении стратегии развития ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:24
2023-05-25T16:24
2023-05-25T16:24
белоруссия
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
в мире
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при определении стратегии развития ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства. "Беларусь поддерживает инициированную в рамках российского председательства необходимость определения подходов к формированию новой стратегии развития интеграции до 2030 года, а может, и где-то до 2045 года. В то же время хочу подчеркнуть, что при подготовке актуальных стратегических документов … может представлять интерес опыт реализации некоторых инициатив… - нашему союзу это важно - на уровне Союзного государства Беларуси и России, о котором вчера на форуме (Евразийский экономический форум – ред.) так много говорил президент Казахстана", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Вместе с тем Лукашенко предостерег от чрезмерного увлечения стратегическим планированием. "По крайней мере, эта полезная работа не должна отменять или подменять практическую деятельность по реализации целей и задач договора о ЕАЭС, которая ведется государствами-членами и комиссией (Евразийской экономической комиссией – ред.) уже сейчас", - сказал белорусский президент.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства, заявил Лукашенко
Лукашенко: ЕАЭС может быть полезен опыт Союзного государства Белоруссии и России