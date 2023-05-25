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Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
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15:48 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/eaes-1874121979.html
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2023
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС
Россия предлагает активизировать работу по линии ЕАЭС, чтобы до конца года выйти на видимые результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:48
2023-05-25T15:48
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает активизировать работу по линии ЕАЭС, чтобы до конца года выйти на видимые результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. "Работа над документами, охватывающими самый широкий спектр отраслей интеграции, уже ведется, и мы предлагаем ее активизировать, чтобы до конца года выйти на видимые, осязаемые результаты. Рассчитываю на то, что профильные ведомства наших стран будут действовать именно в таком ключе", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230525/putin-1874119513.html
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС

Путин призвал активизировать работу по линии ЕАЭС, чтобы получить результаты до конца года

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия предлагает активизировать работу по линии ЕАЭС, чтобы до конца года выйти на видимые результаты, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
"Работа над документами, охватывающими самый широкий спектр отраслей интеграции, уже ведется, и мы предлагаем ее активизировать, чтобы до конца года выйти на видимые, осязаемые результаты. Рассчитываю на то, что профильные ведомства наших стран будут действовать именно в таком ключе", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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РоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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