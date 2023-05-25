https://ria.ru/20230525/dyumin-1874027261.html
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 25.05.2023
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:53
2023-05-25T10:53
2023-05-25T10:53
тульская область
справки
алексей дюмин
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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, ежедневно в пункт приходит 30-40 кандидатов. Здесь они проходят медицинский осмотр, получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс вместе с оформлением документов занимает около часа.По поручению главы региона в пункте проведен косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также волонтеры. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница, рассказали в пресс-службе."С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учетом значимости задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям", - отметил Дюмин во время визита.В свою очередь, военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют трансфер в тульский пункт отбора.Губернатор осмотрел помещения пункта и поблагодарил кандидатов за смелость и мужество."Региональное правительство оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Также в зоне особого внимания социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплен социальный куратор", – подчеркнул Дюмин.
https://ria.ru/20230407/tekhnika-1863842205.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, алексей дюмин
Тульская область, Справки, Алексей Дюмин
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, ежедневно в пункт приходит 30-40 кандидатов. Здесь они проходят медицинский осмотр, получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс вместе с оформлением документов занимает около часа.
По поручению главы региона в пункте проведен косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также волонтеры. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница, рассказали в пресс-службе.
"С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учетом значимости задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям", - отметил Дюмин во время визита.
Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
В свою очередь, военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют трансфер в тульский пункт отбора.
Губернатор осмотрел помещения пункта и поблагодарил кандидатов за смелость и мужество.
«
"Региональное правительство оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Также в зоне особого внимания социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплен социальный куратор", – подчеркнул Дюмин.