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Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 25.05.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
10:53 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/dyumin-1874027261.html
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 25.05.2023
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T10:53
2023-05-25T10:53
тульская область
справки
алексей дюмин
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ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, ежедневно в пункт приходит 30-40 кандидатов. Здесь они проходят медицинский осмотр, получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс вместе с оформлением документов занимает около часа.По поручению главы региона в пункте проведен косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также волонтеры. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница, рассказали в пресс-службе."С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учетом значимости задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям", - отметил Дюмин во время визита.В свою очередь, военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют трансфер в тульский пункт отбора.Губернатор осмотрел помещения пункта и поблагодарил кандидатов за смелость и мужество.&quot;Региональное правительство оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Также в зоне особого внимания социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплен социальный куратор&quot;, – подчеркнул Дюмин.
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справки, алексей дюмин
Тульская область, Справки, Алексей Дюмин

Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиДюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Читать ria.ru в
ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
По его словам, ежедневно в пункт приходит 30-40 кандидатов. Здесь они проходят медицинский осмотр, получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс вместе с оформлением документов занимает около часа.
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиДюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников
По поручению главы региона в пункте проведен косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также волонтеры. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница, рассказали в пресс-службе.
"С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учетом значимости задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям", - отметил Дюмин во время визита.
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Алексей Дюмин передал тульским десантникам технику и оборудование
7 апреля, 17:46
В свою очередь, военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют трансфер в тульский пункт отбора.
Губернатор осмотрел помещения пункта и поблагодарил кандидатов за смелость и мужество.
«

"Региональное правительство оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Также в зоне особого внимания социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплен социальный куратор", – подчеркнул Дюмин.

 
Тульская областьСправкиАлексей Дюмин
 
 
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