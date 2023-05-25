https://ria.ru/20230525/dyumin-1874027261.html

Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников

Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников - РИА Новости, 25.05.2023

Дюмин проинспектировал пункт отбора тульских контрактников

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T10:53

2023-05-25T10:53

2023-05-25T10:53

тульская область

справки

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874025981_0:69:1800:1082_1920x0_80_0_0_5fa17150979e06f9dc061ffec58decf5.jpg

ТУЛА, 25 мая – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил региональный пункт отбора на службу по контракту, где ведется прием и оформление кандидатов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.По его словам, ежедневно в пункт приходит 30-40 кандидатов. Здесь они проходят медицинский осмотр, получают консультации по вопросам социальной поддержки. Весь процесс вместе с оформлением документов занимает около часа.По поручению главы региона в пункте проведен косметический ремонт, закуплена дополнительная компьютерная техника. К работе привлечены специалисты из МФЦ, учреждений здравоохранения и социальной сферы, а также волонтеры. В распоряжении пункта имеется транспорт для доставки контрактников в воинские части, а также гостиница, рассказали в пресс-службе."С 1 марта в регионе, как и по всей стране, началась масштабная кампания по отбору на военную службу по контракту. С учетом значимости задачи правительство Тульской области активно включилось в эту работу по всем направлениям", - отметил Дюмин во время визита.В свою очередь, военный комиссар Тульской области Александр Сафронов добавил, что тем, кто хочет служить по контракту и приходит в военкоматы по месту жительства, разъясняют порядок приема документов и при необходимости организуют трансфер в тульский пункт отбора.Губернатор осмотрел помещения пункта и поблагодарил кандидатов за смелость и мужество."Региональное правительство оказывает постоянную помощь военнослужащим. По заявкам командиров воинских подразделений, выполняющих задачи в зоне СВО, оперативно направляется техника, оборудование и снаряжение сверх норм Минобороны. Также в зоне особого внимания социальное обеспечение и адресная помощь семьям военнослужащих. За каждой из них закреплен социальный куратор", – подчеркнул Дюмин.

https://ria.ru/20230407/tekhnika-1863842205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, алексей дюмин