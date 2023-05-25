https://ria.ru/20230525/donetsk-1874162209.html

ВСУ выпустили по Донецку пятнадцать снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку пятнадцать снарядов натовского калибра - РИА Новости, 25.05.2023

ВСУ выпустили по Донецку пятнадцать снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили еще 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T18:06

2023-05-25T18:06

2023-05-25T18:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230524/vooruzheniya-1873899779.html

https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1873955130.html

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донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, украина