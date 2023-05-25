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Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 25.05.2023 (обновлено: 12:01 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/donetsk-1874049777.html
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:00
2023-05-25T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874033889.html
https://ria.ru/20230525/katastrofa-1874020059.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по нескольким районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районНАТОСЦКК
 
 
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