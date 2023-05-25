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В Германии рассказали, какой будет новая "мировая война"
В Германии рассказали, какой будет новая "мировая война" - РИА Новости, 25.05.2023
В Германии рассказали, какой будет новая "мировая война"
Мир находится на пути к новой экономической войне из-за изменившегося валютного ландшафта, написал автор немецкой газеты WirtschaftsWoche Вернер Плумпе. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T16:12
2023-05-25T16:12
2023-05-25T16:45
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мир находится на пути к новой экономической войне из-за изменившегося валютного ландшафта, написал автор немецкой газеты WirtschaftsWoche Вернер Плумпе.Публицист напомнил о высказывании экс-президента Франции Валери Жискара д’Эстена, который утверждал, что США пользуются "непомерной привилегией" положения доллара как мировой резервной валюты, пока остальные страны вынуждены регулярно финансировать дефицит торгового баланса."Если бы США, как большинству других стран, приходилось регулярно финансировать этот дефицит, то они вряд ли бы смогли покрывать дефицит платежного баланса. Скорее им пришлось бы резко сократить импорт. Однако "непомерная привилегия" позволяет США поддерживать по меньшей мере часть своего благосостояния за счет других стран", — пояснил Плумпе.По его словам, подобная привилегия, а также страх потерять ее в условиях меняющегося мира толкают Вашингтон на агрессивные жесты."Цель американской политики по-прежнему состоит в том, чтобы сохранять эту привилегию. Именно этим объясняются многие внешнеполитические действия США, в частности их попытки подавить конкурирующие валютные и экономические системы. <...> Мировая экономическая война, контуры которой уже проявляются, станет самым вероятным итогом этой борьбы — с катастрофическими последствиями для Европы, которая окажется между двумя фронтами", — заключил автор.Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США, вероятно, будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, франция, валери жискар д’эстен, в мире
США, Германия, Франция, Валери Жискар д’Эстен, В мире
В Германии рассказали, какой будет новая "мировая война"
WiWo: мир ждет новая экономическая война, в которой из-за действий США пострадает Европа
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Мир находится на пути к новой экономической войне из-за изменившегося валютного ландшафта, написал автор немецкой газеты WirtschaftsWoche
Вернер Плумпе.
Публицист напомнил о высказывании экс-президента Франции Валери Жискара д’Эстена, который утверждал, что США
пользуются "непомерной привилегией" положения доллара как мировой резервной валюты, пока остальные страны вынуждены регулярно финансировать дефицит торгового баланса.
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"Если бы США, как большинству других стран, приходилось регулярно финансировать этот дефицит, то они вряд ли бы смогли покрывать дефицит платежного баланса. Скорее им пришлось бы резко сократить импорт. Однако "непомерная привилегия" позволяет США поддерживать по меньшей мере часть своего благосостояния за счет других стран", — пояснил Плумпе.
По его словам, подобная привилегия, а также страх потерять ее в условиях меняющегося мира толкают Вашингтон
на агрессивные жесты.
«
"Цель американской политики по-прежнему состоит в том, чтобы сохранять эту привилегию. Именно этим объясняются многие внешнеполитические действия США, в частности их попытки подавить конкурирующие валютные и экономические системы. <...> Мировая экономическая война, контуры которой уже проявляются, станет самым вероятным итогом этой борьбы — с катастрофическими последствиями для Европы, которая окажется между двумя фронтами", — заключил автор.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США, вероятно, будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
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