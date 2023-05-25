https://ria.ru/20230525/deti-1873558273.html

Международный день пропавших детей

Международный день пропавших детей - РИА Новости, 25.05.2023

Международный день пропавших детей

Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей (International Missing Children Day). РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T02:02

2023-05-25T02:02

2023-05-25T13:02

справки

россия

международный день пропавших детей

в мире

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Ежегодно 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей (International Missing Children Day). Идея посвятить специальный день проблеме пропавших детей впервые появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Итан Патц, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. В 1984 году в США был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Американская инициатива была поддержана в Европе. В 1998 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), официальное открытие которого состоялось в апреле 1999 года. В 1998 году по инициативе ICMEC была создана Глобальная сеть Центров поиска пропавших детей (GMCN) – многоязычная база данных с фотографиями и информацией о пропавших детях со всего мира. В настоящее время членами GMCN являются 30 стран и территорий (Тайвань), в том числе и Россия. В 2001 году, благодаря усилиям Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей, 25 мая впервые отмечался как Международный день пропавших детей. Целью мероприятий Международного дня пропавших детей является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.Символом Дня пропавших детей является изображение синей незабудки. В 2012 году Россия впервые официально присоединилась к традиции празднования Международного дня пропавших детей. Отсутствие общего определения "пропавший ребенок" не позволяет оценить масштабы проблемы в мире. По данным, которые приводит Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) на основе статистики, предоставленной властями разных стран, в Канаде в 2022 году было зарегистрировано 30 840 пропавших без вести детей; в Южной Корее в 2022 году было зарегистрировано 26 416 сообщений о пропаже детей. В США в 2021 году было зарегистрировано 359 094 сообщения о пропаже детей; в Италии в 2021 году пропало 12 117 несовершеннолетних; в Германии – 83 900 детей, в Австралии – 34 тысячи детей в возрасте до 18 лет. Во Франции в 2021 году в полицию и жандармерию поступило 43 870 заявлений о пропаже детей. Около 40 тысяч детей пропадают ежегодно в Российской Федерации. Это подтверждено по линии Министерства внутренних дел. Так же эту цифру, в целом, подтверждает крупнейший игрок на поисковой площадке – организация "ЛизаАлерт". По данным на май 2022 года, более тысячи детей до сих пор не найдены. По данным экспертов только около 10% случаев исчезновения детей в РФ связано с преступлениями или несчастными случаями, чаще всего они сами сбегают из дома или детских учреждений. Поисками пропавших занимаются спасатели, полицейские и волонтеры. В России в целях создания отлаженной системы помощи детям, основанной на тесном взаимодействии общественных организаций и добровольцев, правоохранительных органов, медицинских и социальных учреждений, в 2014 году был создан Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Подразделения центра работают во многих регионах страны.В России существует множество организаций, занимающихся поиском людей. Такие крупные волонтерские организации, как "ЛизаАлерт" и "Поиск пропавших детей", обрабатывают несколько десятков тысяч заявок в год. По данным руководителя "Школы "ЛизаАлерт" Алины Павлюковой, чаще пропадают дети подросткового возраста, которые самостоятельно уходят из дома. Причинами могут быть конфликты дома, в школе, с друзьями. Что касается детей младшего возраста, то чаще всего они теряются во время прогулок в парке, на самокате – родители не успевают за ними.Специалисты не выделяют сезонность по пропажам детей, но отмечают, что летом пропажи чаще происходят в природной среде, во время отдыха у воды, в другие времена года – в городах.Специалисты рекомендуют, если ребенок не выходит на связь, надо сразу начать поиски – через полчаса после того, как он не вернулся домой в назначенное время. Также необходимо заявить о пропаже в полицию или позвонить по номеру 112. Заявление обязаны принять сразу (правила о том, что надо подождать трое суток, не существует), в любом отделении полиции независимо от ваших родственных связей с пропавшим. Далее необходимо позвонить на горячую линию "ЛизаАлерт" 8 (800) 700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России.В "ЛизаАлерт" предупреждают, что необходимо давать достоверную информацию и указывать любые обстоятельства и подробности, которые могут помочь в поисках. По словам экспертов, во время поисков ребенка некоторые родители пытаются скрыть конфликты, не рассказывать либо искажать детали. Важно такого не допускать, так как от этих деталей может зависеть направление поиска. Искаженные факты могут увеличить время поиска ребенка. Некоторые родители выбирают выжидательную позицию: погуляет, придет. Это ошибка.В случае встречи с потерявшимся ребенком специалисты рекомендуют уточнить контакты родных, вызвать полицию и никогда не уводить ребенка самостоятельно.Кроме того, специалисты разработали инструкцию о том, что делать, если человек увидел, как неизвестные люди уводят или уносят чужого ребенка. К потенциальным похитителям нельзя подходить на расстояние менее двух вытянутых рук, разговор лучше всего записать, использовать аудио- или видеозапись на телефоне, сделать фото человека и ребенка. Если рядом есть другие люди, нужно привлечь внимание к ситуации громким окликом, вопросами со стороны. Ребенку нужно задать вопросы: "Тебе нужна помощь? Ты знаешь этого человека?" и оценить ответ. О случившемся необходимо сообщить в полицию. Если человек оставил ребенка и убежал, надо запомнить, куда он убежал, его особые приметы и детали одежды, которые не попали на фото. Если ребенок знает телефон родителей, им нужно позвонить. Ребенка нельзя оставлять одного до приезда родителей или полиции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, международный день пропавших детей, в мире