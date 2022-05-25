https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей - РИА Новости, 25.05.2022

"ЛизаАлерт": в России ежегодно пропадают более 40 тысяч детей

Ежегодно по всей России пропадают более 40 тысяч детей, по сей день числятся пропавшими без вести свыше 1 тысячи несовершеннолетних, чаще пропадают дети... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T07:20

2022-05-25T07:20

2022-05-25T07:44

россия

общество

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Ежегодно по всей России пропадают более 40 тысяч детей, по сей день числятся пропавшими без вести свыше 1 тысячи несовершеннолетних, чаще пропадают дети подросткового возраста, которые могут самостоятельно уйти из дома, и это связано с разными причинами, в том числе с конфликтами в окружении, рассказала РИА Новости руководитель "Школы "ЛизаАлерт" Алина Павлюкова.Международный день пропавших детей ежегодно отмечается во всем мире 25 мая. Идея посвятить специальный день проблеме пропавших детей впервые появилась в США. В этот день, 25 мая 1979 года, по дороге из школы пропал шестилетний американский мальчик Итан Патц, которого так и не смогли найти. В 1983 году, спустя четыре года после пропажи ребенка, президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей."Ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. По официальной статистике МВД России, в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений по поиск детей, и с учетом прошлых лет 1086 детей до сих пор не найдено", - рассказала Павлюкова.По ее данным, за 11,5 лет существования отряда в "ЛизаАлерт" поступило более 30 тысяч заявок на поиск детей. "По статистике поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", за 2021 год поступило 8582 заявки на поиск детей в природной среде и в городе по всей России. Из них 7803 ребенка найдены живыми. За 2022 год "ЛизаАлерт" получил 3181 заявку на поиск детей на территории России, из них 2831 ребенок найден живым", - сообщила Павлюкова.Почему пропадают детиПо данным руководителя "Школы "ЛизаАлерт", чаще пропадают дети подросткового возраста, которые самостоятельно уходят из дома. Причинами могут быть конфликты дома, в школе, с друзьями."Некоторые считают, что это не пропажа, что убежавших подростков не надо искать. Мы с этим категорически не согласны. Дети должны быть дома в безопасности, когда подросток не дома, не выходит на связь, не важно по какой причине, мы не можем быть уверены, что ему ничего не угрожает", - отметила Павлюкова.Что касается детей младшего возраста, то чаще всего они теряются во время прогулок в парке, на самокате - родители не успевают за ними.Специалисты не выделяют сезонность по пропажам детей, но отмечают, что летом пропажи чаще происходят в природной среде, во время отдыха у воды, в другие времена года – в городах."Бывает всплеск побегов из дома перед каникулами, либо сразу после. Это связано с оценками, нежеланием учиться", - добавила Павлюкова.Что делать, если ребенок пропалЕсли ребенок не выходит на связь, надо сразу начать поиски, рекомендуют специалисты.Также необходимо заявить о пропаже в полицию или позвонить по номеру 112. "В полиции заявление принимают сразу: правила о том, что надо подождать трое суток, не существует. Заявление обязаны принять сразу, в любом отделении полиции независимо от ваших родственных связей с пропавшим. Далее позвоните на горячую линию "ЛизаАлерт" 8 (800) 700-54-52. Телефон горячей линии работает круглосуточно, вызов бесплатный из любой точки России. На линии одновременно работает несколько операторов, на ваш звонок обязательно ответят", - отметила Павлюкова.Также в "ЛизаАлерт" предупреждают, что необходимо давать достоверную информацию и указывать любые обстоятельства и подробности, которые могут помочь в поисках. "Во время поисков ребенка некоторые родители пытаются скрыть конфликты, не рассказывать либо искажать детали. Важно такого не допускать, так как от этих деталей может зависеть направление поиска. Искаженные факты могут увеличить время поиска ребенка. Некоторые родители выбирают выжидательную позицию: погуляет, придет. Это ошибка. Если ребенок не вернулся домой, не вышел на связь, не ждите, начинайте поиски", - сказала Павлюкова.В случае встречи с потерявшимся ребенком специалисты рекомендуют уточнить контакты родных, вызвать полицию и никогда не уводить ребенка самостоятельно. "Если вы встретили ребенка, спросите, нужна ли ему помощь, где его родители. Уточнить контакты родных, чтобы им позвонить. Если ребенок не может ответить на эти вопросы, то необходимо вызвать полицию, чтобы сотрудники полиции нашли родителей ребенка и передали его им. Помните, важно: никогда никуда не уводите ребенка сами", - подчеркнула Павлюкова.Кроме того, специалисты разработали инструкцию о том, что делать, если человек увидел, как неизвестные люди уводят или уносят чужого ребенка. К потенциальным похитителям нельзя подходить на расстояние менее двух вытянутых рук, разговор лучше всего записать, использовать аудио- или видеозапись на телефоне, сделать фото человека и ребенка. Если рядом есть другие люди, нужно привлечь внимание к ситуации громким окликом, вопросами со стороны.Ребенку нужно задать вопросы: "Тебе нужна помощь? Ты знаешь этого человека?" и оценить ответ. О случившемся необходимо сообщить в полицию. Если человек оставил ребенка и убежал, надо запомнить, куда он убежал, его особые приметы и детали одежды, которые не попали на фото. Если ребенок знает телефон родителей, им нужно позвонить. Ребенка нельзя оставлять одного до приезда родителей или полиции.

https://ria.ru/20220207/kurery-1771408064.html

https://ria.ru/20220222/tekhnologiya-1774256503.html

https://ria.ru/20220516/bezopasnost-1788890294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество