https://ria.ru/20230525/desantis-1874056745.html
Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз
Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз - РИА Новости, 25.05.2023
Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз
Губернатор Флориды Рон Десантис вряд ли выиграет республиканскую номинацию у Дональда Трампа, так как многие американские избиратели считают, что у последнего... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:24
2023-05-25T12:24
2023-05-25T12:25
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис вряд ли выиграет республиканскую номинацию у Дональда Трампа, так как многие американские избиратели считают, что у последнего украли победу на предыдущих выборах и он является легитимным президентом страны, заявил РИА Новости американский историк и политический аналитик Пол Готфрид. "Я сомневаюсь, что Десантис сможет выиграть республиканскую номинацию у Трампа. Большинство республиканцев считают, что Трамп является легитимным американским президентом, которого обманом лишили должности в 2020 году", - сказал Готфрид. По мнению эксперта, несмотря на то, что обвинения о якобы взломанных машинах для голосования можно отбросить в сторону, среди республиканцев превалирует мнение, что против победы Трампа в выборах 2020 года якобы имел место быть заговор группы неизбираемых чиновников и представителей спецслужб. Десантис, которого называют главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, в среду объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Ведущие партии в США – Республиканская и Демократическая – номинируют по одному кандидату на выборах президента, остальные отсеиваются в ходе предварительного голосования (праймериз).
https://ria.ru/20230525/tramp-1874027405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис
Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз
Аналитик Пол Готфрид объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис вряд ли выиграет республиканскую номинацию у Дональда Трампа, так как многие американские избиратели считают, что у последнего украли победу на предыдущих выборах и он является легитимным президентом страны, заявил РИА Новости американский историк и политический аналитик Пол Готфрид.
"Я сомневаюсь, что Десантис сможет выиграть республиканскую номинацию у Трампа. Большинство республиканцев считают, что Трамп является легитимным американским президентом, которого обманом лишили должности в 2020 году", - сказал Готфрид.
Трамп заручился поддержкой большинства республиканцев, показал опрос
По мнению эксперта, несмотря на то, что обвинения о якобы взломанных машинах для голосования можно отбросить в сторону, среди республиканцев превалирует мнение, что против победы Трампа в выборах 2020 года якобы имел место быть заговор группы неизбираемых чиновников и представителей спецслужб.
Десантис, которого называют главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, в среду объявил о намерении участвовать в выборах президента США
в 2024 году.
Ведущие партии в США – Республиканская и Демократическая – номинируют по одному кандидату на выборах президента, остальные отсеиваются в ходе предварительного голосования (праймериз).
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