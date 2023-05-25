https://ria.ru/20230525/desantis-1874056745.html

Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз

Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз - РИА Новости, 25.05.2023

Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз

Губернатор Флориды Рон Десантис вряд ли выиграет республиканскую номинацию у Дональда Трампа, так как многие американские избиратели считают, что у последнего... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:24

2023-05-25T12:24

2023-05-25T12:25

в мире

сша

флорида

дональд трамп

рон десантис

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Губернатор Флориды Рон Десантис вряд ли выиграет республиканскую номинацию у Дональда Трампа, так как многие американские избиратели считают, что у последнего украли победу на предыдущих выборах и он является легитимным президентом страны, заявил РИА Новости американский историк и политический аналитик Пол Готфрид. "Я сомневаюсь, что Десантис сможет выиграть республиканскую номинацию у Трампа. Большинство республиканцев считают, что Трамп является легитимным американским президентом, которого обманом лишили должности в 2020 году", - сказал Готфрид. По мнению эксперта, несмотря на то, что обвинения о якобы взломанных машинах для голосования можно отбросить в сторону, среди республиканцев превалирует мнение, что против победы Трампа в выборах 2020 года якобы имел место быть заговор группы неизбираемых чиновников и представителей спецслужб. Десантис, которого называют главным конкурентом Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, в среду объявил о намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году. Ведущие партии в США – Республиканская и Демократическая – номинируют по одному кандидату на выборах президента, остальные отсеиваются в ходе предварительного голосования (праймериз).

https://ria.ru/20230525/tramp-1874027405.html

https://ria.ru/20230516/pesni-1872159825.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис